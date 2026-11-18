사진=신지 SNS

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[스포츠조선 김영록 기자] 가수 신지가 결혼 6개월만에 다른 사람이 된 것마냥 확 바뀐 얼굴을 공개했다.

신지는 18일 자신의 SNS에 "고마워, 잘 먹었어! 사랑해"라는 글과 함께 자신의 사진을 올렸다.

이날은 1981년생인 신지의 45세 생일이다. 신지는 이날 자신의 생일을 맞아 남편 문원과 함께 고급 식당을 찾은 것.

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사진 속 신지는 큼지막한 꽃다발을 품에 안은채 정면을 바라보며 미소짓고 있다. 평소 화려한 무대 화장 대신 수수하고 상큼한 일상 비주얼이 눈에 띈다.

신지가 SNS에 태그한 장소는 연인이나 부부들의 기념일 데이트 장소로 유명한 63빌딩 59층에 있는 고급 이탈리안 다이닝 레스토랑이다. 밤시간대 서울의 파노라마 야경을 즐기는 명소로 유명하지만, 이날 신지와 문원은 점심 시간에 방문해 탁 트인 한강뷰를 즐긴 것으로 보인다.

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1998년 코요태 정규 1집 '고요태'로 데뷔한 신지는 올해로 데뷔 29년차를 맞이했다. 여전히 멤버 김종민-빽가와 함께 활발한 활동을 펼치고 있는 대표 장수그룹이다.

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신지는 지난 5월 문원과 결혼, 정식으로 부부가 됐다. 문원은 2012년 솔로로 데뷔한지 4년만인 2016년 그룹 젠틀즈로 재데뷔하는 등 우여곡절을 겪었고, 지금도 소속사 없이 디지털싱글을 발표하며 가수로 활동중이다.

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신지는 지난해 7월 자신의 유튜브 '어떠신지'를 통해 문원과의 결혼을 발표했다. 하지만 상견례 현장에서 코요태 멤버들이나 연상의 배우자 신지를 향한 태도 논란, "신지가 이렇게 유명한지 몰랐다" 등의 발언, 전처와의 사이에 난 딸 등 사생활 논란이 잇따라 불거지며 많은 아픔을 겪었다.

하지만 주위의 우려를 극복하고 지난 5월 굳건하게 부부로 맺어졌다. 두 사람은 유튜브와 SNS를 통해 다정한 신혼 일상을 공유 중이다.

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김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com