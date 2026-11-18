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[스포츠조선 이우주 기자] 개그우먼 이경실 부부가 정선희의 빚을 갚기 위해 직접 나섰다고 밝혔다.

유튜브 채널 '지식쇼츠'에서는 '욕먹으면서도 후배를 위해 3억을 모은 이유'라는 제목의 영상이 게재됐다.

이경실은 "선희가 아버지 빚을 갚아야 한다고 얘기하는데 가슴이 아프면서도 대견했다. 아버지 빚도 갚고 이제 좀 숨쉴 만 하다. 걔가 연애를 해서 결혼을 했는데 그렇게 된 거다"고 정선희의 사별을 언급했다.

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이경실은 "너무 좋아하는 애가, 아끼는 애가 그러니까 마음이 아프지 않냐. 또 말도 안 되는 루머가 쏟아졌다. 근데 그 사건이 잦아드니 경제적인 게 쓰나미처럼 밀려온다. 자기가 써보지도 않고 그 집이 날아가게 생겼다"며 "내가 병풍 뒤에서 얘기했다. '이거 끝나고 나면 너한테 엄청난 일이 쏟아질 거다. 근데 혼자 해결하려 하지마. 언니한테 전화해. 언니가 기다릴게'(라고 했다)"라고 밝혔다.

홍진경에게도 일러두었지만 연락이 오지 않았다고. 이경실은 "진경이한테 '선희 어떠냐' 하니까 난리가 났다더라. 근데 미안해서 전화를 못하겠다더라. 그래서 '아직 큰일 안 당했고 뭐가 미안하냐. 날이 지날수록 커져가는데 빨리 전화하라'고 했다. 전화가 와서 '언니' 하는데 그때부터 울기 시작해서 3~4분은 전화통화로 울었다"고 떠올렸다.

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정선희에게 상황을 들은 이경실은 "저도 혼자 해결 못할 거 같아서 남편한테 물어봤다. 남편이 할 수 있는 일을 하고 우리는 원금을 모으자 했다. 사실 원금으로 해결 안 되는 부분이나. 3억 5천이 5억이 되더라"라며 "원금으로 끝내자고 해결한 본 게 남편"이라 밝혔다.

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이경실은 "돈이 안돼서 동료들이 나섰다. 제가 먼저 내놔야 하지 않냐. 저도 여유가 있지 않아서 3천만 원을 내놓고 후배들에게 일일이 전화를 했다. '우리가 이걸 언제 받을지 모른다. 너희들도 선희 열심히 사는 거 알지 않냐. 선희 능력 알지 않냐. 돈이 생기는 족족 선희가 갚지 않겠냐(고 설득했다)"며 "남편이 전주 만나서 그 돈을 전해줬다"고 원금 3억 5천을 대신 갚아줬다고 밝혔다.

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wjlee@sportschosun.com