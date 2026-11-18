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[스포츠조선 김준석 기자] 1세대 대표 걸그룹 핑클이 21년 만의 완전체 재결합을 공식화하며 파격적인 새 프로필 사진을 전격 공개했다.

18일 핑클은 공식 SNS 계정을 새롭게 개설하고 멤버 4인이 함께한 완전체 프로필 화보 여러 장을 게재하며 본격적인 활동 시동을 걸었다.

공개된 사진 속 네 멤버는 1990년대 후반 가요계를 휩쓸었던 청순하고 발랄한 '요정' 이미지를 완전히 벗어던지고, 강렬하고 치명적인 올블랙 스타일링으로 시선을 단숨에 사로잡았다.

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먼저 전신 화보에서 이효리는 젖은 듯한 웨이브 헤어스타일에 슬림한 블랙 슬립 롱드레스를 매치해 독보적인 카리스마를 뽐냈고, 이진은 한쪽 어깨와 복부 라인이 드러나는 비대칭 크롭 톱과 하이웨이스트 롱스커트로 군살 없는 탄탄한 허리를 과시했다.

옥주현은 보디라인이 고스란히 드러나는 밀착 블랙 원피스로 우아하면서도 당당한 아우라를 발산했으며, 성유리는 오프숄더 튜브톱 드레스로 가녀린 쇄골과 직각 어깨를 드러내며 변함없는 여신 미모를 입증했다.

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함께 공개된 클로즈업 컷에서는 네 멤버가 서로 몸을 맞댄 채 카메라를 정면으로 응시하며 깊고 농염한 눈빛을 발산해, 40대 중반이라는 나이가 믿기지 않는 현역 걸그룹 못지않은 아우라와 완벽한 시너지를 완성했다.

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누리꾼들은 "현역 걸그룹인 줄", "현역 걸그룹들 긴장할 듯", "진짜 시너지 대박이다" 등의 반응을 보였다.

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1998년 정규 1집 'Blue Rain'으로 데뷔한 핑클은 '영원한 사랑', '내 남자 친구에게', 'Now', '영원' 등 수많은 히트곡을 남기며 국민적인 사랑을 받았다.

2005년 디지털 싱글 발매 이후 연기·뮤지컬·예능 등 각자의 자리에서 활약해 온 이들이 약 21년 만에 완전체로 다시 뭉치면서 향후 선보일 새 프로젝트에 가요계 안팎의 이목이 집중되고 있다.

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narusi@sportschosun.com