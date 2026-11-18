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[스포츠조선 정안지 기자]배우 김정화가 카페 창업 6년 만에 14호점까지 확장하며 남다른 사업 수완을 뽐냈다.

김정화는 18일 자신의 SNS를 통해 "오늘 커피 14번째 매장이 오픈을 했다"라고 알렸다.

공개된 사진에는 새롭게 문을 연 매장 앞에서 남편인 가수 유은성과 나란히 선 김정화의 모습이 담겼다. 두 사람은 환한 미소를 지으며 14번째 매장 오픈의 기쁨을 만끽하고 있다.

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특히 눈길을 끄는 건 김정화의 놀라운 사업 확장세다. 카페 사업을 시작한 지 6년 만에 무려 14호점까지 늘리며 꾸준한 성장세를 이어가고 있는 것. 연기 활동뿐 아니라 사업에서도 존재감을 드러내며 또 다른 능력을 입증하고 있다.

앞서 김정화는 지난 2023년 자신이 대표로 있는 해당 카페 법인 명의로 차이나타운 내 건물을 10억 5000만 원에 매입한 뒤 본점 카페로 사용 중이다.

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김정화는 지난 10월 유튜브 채널 '찐 여배우들'에 출연해 직접 본사 카페를 소개하기도 했다. 당시 그는 사업을 시작하게 된 과정에 대해 "어떻게 하다 보니 이렇게 됐다. 사업의 사자도 몰랐다"라고 털어놨다.

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anjee85@sportschosun.com