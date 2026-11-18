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[스포츠조선 박아람 기자] '공부의 신'으로 알려진 강성태 공신닷컴 대표가 대학수학능력시험을 앞두고 정부가 내놓은 AI 부정행위 방지 대책을 강하게 비판했다.

강성태는 지난 17일 KBS '뉴스라인W'에 출연해 최근 수능을 둘러싼 교육 현장의 분위기를 전했다.

이날 그는 수험생과 학부모들의 반응을 묻는 질문에 "아마 프랑스였으면 진짜 폭동이 나지 않았을까 싶을 정도의 상황"이라고 답했다.

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정부가 부정행위 방지책을 너무 늦게 발표했다는 점도 문제로 지적했다. 강성태는 "지금 대책이 사실상 이틀 전도 아니고 하루 전에 나온 것이나 다름없다"며 "동네 보습학원도 쪽지 시험을 이렇게 안 한다는 얘기가 나오고 있다"고 비판했다.

이어 AI를 활용한 부정행위 가능성은 이전부터 꾸준히 제기됐던 문제라고 강조했다. 그는 "수년 전부터 계속 경고가 있었고 저도 그중 한 명이었다"며 "각종 시험에서 이미 너무나도 많이 터졌는데 지금까지 뭘 하고 있었는지 학부모들이나 학생들이 너무 참담한 심정"이라고 목소리를 높였다.

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앞서 정부는 수능을 이틀 앞둔 17일 AI 스마트안경과 초소형 카메라 등을 이용한 부정행위를 방지하기 위한 추가 대책을 발표했다.

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주요 내용에는 시험 시간마다 수험생의 안경을 확인하고, 옷의 단추마다 스티커를 부착하는 등의 조치가 포함됐다. 전자기기를 제출하지 않은 수험생을 찾아내기 위해 재난문자를 활용하는 방안도 마련됐다.

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그러나 강성태는 이러한 조치만으로 첨단 장비를 이용한 부정행위를 완벽하게 막기는 어렵다고 봤다.

그는 "이전보다는 당연히 부정행위가 줄어들겠지만 여전히 허점들은 존재한다"고 설명했다. 재난문자 수신 여부만으로 모든 전자기기의 작동을 확인하기는 어렵다는 점도 지적했다.

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강성태가 제안한 해결책은 생성형 AI 서비스를 제공하는 기업들과의 협력이다. 수능이 진행되는 동안 시험 문제를 촬영해 AI에 입력하더라도 정답을 제공하지 않도록 관련 기능에 제한을 두자는 것이다.

그는 이러한 방식을 '가드레일'이라고 표현하며 "모델을 튜닝할 필요 자체가 없는 일"이라고 강조했다.

또한 수능 시험지는 글꼴과 문항 배치, 규격, 줄 간격 등이 일정하게 정해져 있어 AI가 시험 문제라는 사실을 충분히 구분할 수 있을 것이라는 의견도 제시했다.

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강성태는 이미 2년 전 수능 문제를 AI에 풀도록 실험했을 때 거의 만점에 가까운 결과가 나왔다고 밝혔다. 당시부터 인공지능 기술이 시험 환경에 미칠 영향과 부정행위 가능성을 경고해 왔다는 설명이다.마지막으로 수능을 앞둔 수험생들에게 응원의 메시지도 건넸다.

강성태는 "입시판에서 20년을 있었지만 이렇게 혼란스러운 수능이 있을까 싶다"고 안타까움을 나타내면서도, "모두가 혼란스러워하고 공부에 집중하지 못할 때 내가 부족한 부분 하나라도 채워 넣으면 결과가 달라질 수 있다"고 조언했다.

AI 기술의 발전으로 수능 시험장까지 새로운 보안 문제가 제기된 가운데, 시험 직전 발표된 정부 대책을 둘러싼 논란이 이어지고 있다.

tokkig@sportschosun.com