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[스포츠조선 김수현기자] 개그우먼 김효진이 결혼식 당시 직접 추가했던 특별한 혼인 서약서 때문에 겪었던 위기와 후회를 유쾌하게 털어놓았다.

18일 유튜브 채널 '새롭게하소서'에는 '우린 하나님이 맺어주신 부부 맞을까요?'라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 방송에 목사 남편 조재만 씨와 동반 출연한 김효진은 파란만장했던 결혼 생활의 역경을 솔직하게 고백했다.

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특히 김효진은 결혼 당시 남다른 의미를 담기 위해 작성했던 혼인 서약서가 훗날 자신을 옥죄는 '부메랑'이 되었다며 뼈 있는 농담을 던져 시선을 모았다.

김효진은 일반적인 혼인 서약에 그치지 않고 "뻔한 내용을 쓰고, 마지막에 '존경스러울 때나 존경스럽지 않을 때나, 내 힘으로 이 사람을 사랑할 수 있을 때나 사랑할 수 없을 때조차 끝까지 사랑하겠다'라는 항목을 창의적으로 추가했다"고 밝혔다.

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하지만 결혼 후 남편의 사업 실패와 잦은 술자리, 육아와 경제적 부담이 겹치며 극심한 부부 위기가 찾아왔고, 자신이 직접 썼던 그 서약 문구가 고스란히 현실이 되면서 발목을 잡게 되었다고 토로했다.

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김효진은 당시를 회상하며 "그래서 '쓸데없는 행동을 하지 말아야겠다'는 뉘우침이 생겼다"고 셀프 디스해 웃음을 자아냈다.

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한편 김효진은 1995년 MBC 6기 특채 개그맨으로 데뷔했으며, 2009년 1세 연하의 비연예인(현 목사)과 결혼해 슬하에 두 딸을 두고 있다.