이미지 출처=정태영 현대카드 부회장 인스타그램

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문가영과 스필버그 감독과의 만남이 정태영 현대카드 부회장의 인스타그램에 등장했다.

현대카드 브랜드 앰배서더로 뉴욕을 찾은 문가영은 정태영 현대카드 부회장의 인스타그램을 통해 스필버그 감독과 함께한 모습이 공개되며 눈길을 끌었다.

이번 만남은 뉴욕현대미술관(MoMA)이 스필버그 감독에게 헌정한 올해의 '필름 베네핏(Film Benefit)'을 계기로 이뤄졌다.

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현대카드와 MoMA는 오랜 기간 문화예술 분야에서 협력 관계를 이어오고 있고, 정태영 부회장은 최근 MoMA의 '명예 이사(Honorary Trustee)'로 선임된 바 있다.

현대카드는 문가영과 모델 홍태준의 뉴욕 방문을 기념해 타임스스퀘어 전광판에 핑크카드와 그린카드 광고를 선보이는 등 특별한 환영 이벤트도 마련했다.

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문가영은 본인이 등장하는 광고 장면과 함께 포즈를 취하기도 했다.

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한편 문가영은 2027년 상반기 방송 예정인 tvN 드라마 '고래별' 여주인공 허수아 역을 맡았다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com