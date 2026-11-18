영화 '완벽한 집' 언론 시사회가 18일 오후 서울 용산 CGV에서 열렸다. 정용기 감독이 질문에 답하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.11.18/

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[스포츠조선 안소윤 기자] 정용기 감독이 영화 '완벽한 집'만의 차별점을 이야기했다.

정용기 감독은 18일 서울 용산구 이촌동 CGV용산아이파크몰에서 열린 영화 '완벽한 집' 언론·배급 시사회에서 "현실적인 상황에서 느끼는 공포를 어떻게 하면 자연스럽게 녹여낼 수 있을지 고민해 봤다"라고 했다.

25일 개봉하는 '완벽한 집'은 파격적인 조건으로 최고급 아파트에 입주하게 된 대학생 규빈이 우아한 집주인 금림과 함께 살기 시작하며 기이한 사건을 마주하게 되는 현실 밀착 공포 스릴러로, '옥수역귀신' 등을 연출한 정용기 감독이 메가폰을 잡았다.

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'완벽한 집'은 치솟는 월세와 보증금 부담 속에서 내 집을 꿈꾸는 청년 세대의 주거 불안을 담았다. 정용기 감독은 "흔히 공포영화는 초현실적이지 않나. 귀신이 나오고 깜짝깜짝 놀라게 된다. 저희가 집중한 포인트는 현실이 더 공포스럽다는 거다. 젊은 친구들에게는 주거할 곳이 없다는 게 공포스럽고, 나이 든 할머니의 입장에선 혼자 외롭게 늙어가는 공포가 다른 호러 영화보다 더 공포스러운 것 같다. 현실적인 상황에서 느끼는 공포를 어떻게 하면 저희 영화에 자연스럽게 녹여낼 수 있을지 고민해 봤다"고 전했다.

이어 연출에 중점을 둔 부분에 대해 "현실에서 느껴지는 공포가 중요하기 때문에 드라마적인 구축과 공포의 조화를 신경 썼다"며 "일반적으로 공포 영화라고 하면 드라마적인 서사보단 현실적인 사건에 집착을 하게 되지 않나. 현실 공포에 집중하기 위해서 드라마를 강화시켰다. 드라마가 깊을수록 공포도 더 깊어진다고 생각했다"고 설명했다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com