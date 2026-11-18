영화 '완벽한 집' 언론 시사회가 18일 오후 서울 용산 CGV에서 열렸다. 배우 배종옥이 질문에 답하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.11.18/

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 배종옥이 영화 '완벽한 집'을 통해 처음으로 공포 장르에 도전한 소감을 전했다.

배종옥은 18일 서울 용산구 이촌동 CGV용산아이파크몰에서 열린 영화 '완벽한 집' 언론·배급 시사회에서 "이 영화는 공포만을 위한 공포가 아니다"며 "현실을 바탕으로 둔 탄탄한 스토리텔링이 매력적이었다"라고 했다.

25일 개봉하는 '완벽한 집'은 파격적인 조건으로 최고급 아파트에 입주하게 된 대학생 규빈이 우아한 집주인 금림과 함께 살기 시작하며 기이한 사건을 마주하게 되는 현실 밀착 공포 스릴러로, '옥수역귀신' 등을 연출한 정용기 감독이 메가폰을 잡았다.

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배종옥은 우아하고 친절한 모습 뒤에 알 수 없는 비밀을 감춘 집주인 금림 역을 맡았다. '완벽한 집'을 통해 공포 장르에 첫 도전한 그는 "겉으로만 보면 공포 장르를 많이 해봤을 거 같은데, '완벽한 집'을 통해 공포 영화에 데뷔하게 됐다. 제가 이 작품을 선택한 이유는 공포만을 위한 공포가 아니기 때문이다. 현실을 바탕으로 둔 탄탄한 스토리텔링이 매력적이었다"고 전했다.

이어서 관전포인트도 꼽았다. 배종옥은 "우리 영화를 꼭 공포 장르라고만 말하고 싶지 않다. 장르로 치면 공포영화인데, 오히려 스릴러에 더 가깝다는 생각이 든다. 시나리오를 보면서 가장 재밌었던 게 결말이었다. 금림과 규빈의 영혼이 바뀌는 상황이 오지 않나. 그런 부분에서 오는 카타르시스가 좋았다"고 말했다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com