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[스포츠조선 정안지 기자] 키가 168cm로 알려진 개그맨 허경환이 키 크는 수술까지 진지하게 고민했던 과거를 털어놨다.

18일 KBS2 '옥탑방의 문제아들' 측은 허경환과 강재준이 출연하는 예고편을 공개했다.

영상 속 허경환은 "진지하게 키 크는 수술을 검색 한 적 있다"라고 솔직하게 고백했다. 그는 "여자 친구가 붙잡았는데 나는 밑에 있을 때 그 기분이 너무 싫더라"며 키 크는 수술을 고민했던 이유를 밝혔다.

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앞서 허경환은 여러 방송에서 자신보다 키가 큰 여성과 교제했던 일화를 공개하며 키와 관련된 에피소드로 웃음을 안긴 바 있다.

그는 "178cm 여성과 만난 적이 있다"며 "키 때문에 헤어진 건 아니다. 근데 헤어진 다음 우연히 지하철 화장실에서 전 여자친구가 나오더라. 내가 돌아설 수 없는 거리였다. '잘 지냈냐'고 물어보려 했는데 여자친구가 나를 못 보고 지나갔다"라고 털어놔 웃음을 자아냈다.

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또한 이날 현재 예능계를 접수한 허경환은 "대기업 광고부터 AI 광고까지 올해 5개 정도 찍었다"라고 자랑하기도 했다. 이어 허경환은 "오뚜기 회장님께서 식사를 함께하고 싶다고 하셨다"고 밝혀 놀라움을 안겼다. 하지만 아직 회장과 식사 자리가 성사되지 않은 듯 "회장님, 나 잊어버렸냐"라고 재치 있게 말을 덧붙여 현장을 웃음바다로 만들었다.

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anjee85@sportschosun.com