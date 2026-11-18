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[스포츠조선 김수현기자] 그룹 핑클 출신 성유리가 남편 안성현의 대법원 무죄 확정 후 21년 만의 '핑클 완전체 컴백' 소식을 직접 알리며 본격적인 활동 복귀에 시동을 걸었다.

18일 성유리는 자신의 개인 계정을 통해 "늘 바래왔던 상상처럼♥"이라는 글과 함께 핑클 완전체 화보와 개인 프로필 사진을 공개했다.

오랜 공백을 깨고 컴백 소식을 전한 성유리는 21년 전과 다름없는 원조 요정 비주얼과 청순한 전성기 미모를 뽐내며 팬들의 감탄을 자아냈다.

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같은 날 오후 3시, 핑클(이효리, 옥주현, 이진, 성유리) 역시 공식 SNS 채널을 정식 오픈하고 단체 및 개인 프로필 사진을 전격 공개했다.

공개된 단체컷 속 네 멤버는 블랙 드레스와 슈트 두 가지 스타일링을 완벽하게 소화하며 범접 불가한 아우라를 발산했다. 어깨 라인을 드러낸 드레스로는 우아한 기품을, 클래식한 슈트 차림으로는 당당하고 시크한 카리스마를 뽐내며 '레전드 걸그룹'의 귀환을 알렸다.

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21년 만의 공식 활동 재개를 선언한 핑클은 데뷔 30주년을 맞는 오는 2028년까지 약 2년간 음악과 공연을 중심으로 한 대규모 장기 프로젝트를 통해 팬들과 만날 계획이다.

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한편 성유리는 지난 2017년 프로골퍼 출신 안성현과 결혼해 슬하에 쌍둥이 딸을 두고 있으며, 그동안 남편의 재판 과정 속에서 연예계 활동을 사실상 중단해 왔다.

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그러나 대법원 2부가 지난 12일 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(사기) 및 배임수재 혐의로 기소된 안성현에게 무죄를 선고한 원심을 확정하면서 상황은 반전됐다. 검찰의 상고가 기각됨에 따라 안성현은 모든 사법 리스크와 혐의를 완전히 벗게 됐다.

성유리는 재판이 진행 중이던 2024년 1월 "우리 가정이 겪고 있는 억울하고 힘든 일들에 대한 진실이 밝혀지길 간절히 기도한다"며 간절한 심경을 고백한 바 있다.

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남편의 최종 무죄 확정 직후 안성현의 게시물에 '좋아요'를 누르며 조용히 기쁨을 나눴던 성유리는 핑클 완전체 활동까지 공식화하며 길었던 인고의 시간을 끝내고 화려한 제2막을 열게 됐다.