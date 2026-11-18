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[스포츠조선 박아람 기자] 코미디언 박성광의 아내 이솔이가 과거 직장인으로 생활했던 시절을 떠올리며 현재의 일상을 공유했다.

이솔이는 지난 17일 개인 계정을 통해 외출을 앞두고 촬영한 사진과 함께 근황을 전했다.

공개된 사진 속 이솔이는 회색 재킷에 검은색 모자와 롱부츠를 매치한 모습이다. 여기에 가방까지 더해 세련된 스타일을 완성했다. 평소 패션 감각을 엿볼 수 있는 차림이 눈길을 사로잡았다.

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특히 이솔이는 과거 직장 생활을 했던 때를 회상하며 "어떻게 10년동안 다섯시에 일어나서 일곱시반까지 출근하고 살았는지 의문"이라고 적었다. 이어 늦잠을 자는 바람에 이날은 화장까지 포기했다고 덧붙여 웃음을 안겼다.

또 다른 사진에는 차량 내부에 놓인 텀블러가 담겼다. 이솔이는 "오늘도 텀블러 들고 출근!"이라는 문구를 덧붙이며 일상을 공유했다. 사진 속 차량은 포르쉐 모델로, 실제 구매 가격이 1억 원을 넘는 것으로 알려져 눈길을 끌었다.

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이솔이는 과거 제약회사에서 영업직으로 근무했으나 퇴사 후 현재는 인플루언서로 활동하고 있다.

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한편 이솔이는 2020년 개그맨 박성광과 결혼했다. 두 사람은 SBS 예능 프로그램 '동상이몽2-너는 내 운명'에 함께 출연해 결혼 생활을 공개하며 시청자들에게 얼굴을 알렸다.

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tokkig@sportschosun.com