영화 '완벽한 집' 언론 시사회가 18일 오후 서울 용산 CGV에서 열렸다. 배우 장규리가 질문에 답하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.11.18/

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 장규리가 영화 '완벽한 집'으로 스크린에 데뷔한 소감을 전했다.

장규리는 18일 서울 용산구 이촌동 CGV용산아이파크몰에서 열린 영화 '완벽한 집' 언론·배급 시사회에서 "작년에 부산국제영화제에서 스크린을 통해 제 모습을 처음으로 봤다"며 "앞으로 있을 GV나 무대인사를 통해 빨리 관객들과 만나고 싶다"라고 했다.

25일 개봉하는 '완벽한 집'은 파격적인 조건으로 최고급 아파트에 입주하게 된 대학생 규빈이 우아한 집주인 금림과 함께 살기 시작하며 기이한 사건을 마주하게 되는 현실 밀착 공포 스릴러로, '옥수역귀신' 등을 연출한 정용기 감독이 메가폰을 잡았다.

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장규리는 기댈 곳 없는 24세 생존형 대학생 규빈을 연기했다. '완벽한 집'을 통해 스크린에 데뷔한 그는 "작년에 부산국제영화제에서 처음으로 스크린으로 제 모습을 봤다. 그때 너무 기분이 좋았고, 영화가 개봉하면 어떨까 기대도 되고 떨렸다"며 "앞으로 있을 GV나 무대인사를 통해 빨리 관객들과 만나고 싶다"고 소감을 전했다.

이어 연기에 중점을 둔 부분에 대해 "개인적으로 내향형이고, 감정 표현을 풍부하게 하는 편은 아니었다. 그럼에도 장르 특성상 과장된 표현을 많이 해야 했다. 연기할 때 어렵기도 했지만, 하고 나니 해소감이 들더라. 작품을 선택할 때 두려움이 있었는데, 앞으로도 더 다양한 장르에 도전해야겠단 생각을 하게 됐다"고 말했다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com