영화 '완벽한 집' 언론 시사회가 18일 오후 서울 용산 CGV에서 열렸다. 배우 김민철, 배종옥, 장규리와 정용기 감독이 영화 리뷰 이벤트 패널을 들고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.11.18/

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[스포츠조선 안소윤 기자] 영화보다 더 섬뜩한 현실을 바탕으로 한 공포 영화 '완벽한 집'이 올겨울 극장가를 찾아온다.

영화 '완벽한 집' 언론 배급 시사회가 18일 서울 용산구 이촌동 CGV용산아이파크몰에서 진행됐다. 현장에는 배우 장규리, 배종옥, 김민철과 정용기 감독이 참석했다.

25일 개봉하는 '완벽한 집'은 파격적인 조건으로 최고급 아파트에 입주하게 된 대학생 규빈이 우아한 집주인 금림과 함께 살기 시작하며 기이한 사건을 마주하게 되는 현실 밀착 공포 스릴러로, '옥수역귀신' 등을 연출한 정용기 감독이 메가폰을 잡았다.

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영화 '완벽한 집' 언론 시사회가 18일 오후 서울 용산 CGV에서 열렸다. 정용기 감독이 질문에 답하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.11.18/

'완벽한 집'은 치솟는 월세와 보증금 부담 속에서 내 집을 꿈꾸는 청년 세대의 주거 불안을 담았다. 정용기 감독은 "흔히 공포영화는 초현실적이지 않나. 귀신이 나오고 깜짝깜짝 놀라게 된다. 저희가 집중한 포인트는 현실이 더 공포스럽다는 거다. 젊은 친구들에게는 주거할 곳이 없다는 게 공포스럽고, 나이 든 할머니의 입장에선 혼자 외롭게 늙어가는 공포가 다른 호러 영화보다 더 공포스러운 것 같다. 현실적인 상황에서 느끼는 공포를 어떻게 하면 저희 영화에 자연스럽게 녹여낼 수 있을지 고민해 봤다"고 전했다.

이어 연출에 중점을 둔 부분에 대해 "현실에서 느껴지는 공포가 중요하기 때문에 드라마적인 구축과 공포의 조화를 신경 썼다"며 "일반적으로 공포 영화라고 하면 드라마적인 서사보단 현실적인 사건에 집착을 하게 되지 않나. 현실 공포에 집중하기 위해서 드라마를 강화시켰다. 드라마가 깊을수록 공포도 더 깊어진다고 생각했다"고 설명했다.

영화 '완벽한 집' 언론 시사회가 18일 오후 서울 용산 CGV에서 열렸다. 배우 장규리가 질문에 답하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.11.18/

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장규리는 기댈 곳 없는 24세 생존형 대학생 규빈을 연기했다. '완벽한 집'을 통해 스크린에 데뷔한 그는 "작년에 부산국제영화제에서 처음 스크린으로 제 모습을 봤다. 그때 너무 기분이 좋았고, 영화가 개봉하면 어떨까 기대도 되고 떨렸다"며 "앞으로 있을 GV나 무대인사를 통해 빨리 관객들과 만나고 싶다"고 소감을 전했다.

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이어 연기에 중점을 둔 부분에 대해 "개인적으로 내향형이고, 감정 표현을 풍부하게 하는 편은 아니었다. 그럼에도 장르 특성상 과장된 표현을 많이 해야 했다. 연기할 때 어렵기도 했지만, 하고 나니 해소감이 들더라. 작품을 선택할 때 두려움이 있었는데, 앞으로도 더 다양한 장르에 도전해야겠단 생각을 하게 됐다"고 말했다.

영화 '완벽한 집' 언론 시사회가 18일 오후 서울 용산 CGV에서 열렸다. 배우 배종옥이 질문에 답하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.11.18/

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배종옥은 우아하고 친절한 모습 뒤에 알 수 없는 비밀을 감춘 집주인 금림 역을 맡았다. '완벽한 집'을 통해 공포 장르에 첫 도전한 그는 "겉으로만 보면 공포 장르를 많이 해봤을 거 같은데, '완벽한 집'을 통해 공포 영화에 데뷔하게 됐다. 제가 이 작품을 선택한 이유는 공포만을 위한 공포가 아니기 때문이다. 현실을 바탕으로 둔 탄탄한 스토리텔링이 매력적이었다"고 전했다.

이어서 관전포인트도 꼽았다. 배종옥은 "우리 영화를 꼭 공포 장르라고만 말하고 싶지 않다. 장르로 치면 공포영화인데, 오히려 스릴러에 더 가깝다는 생각이 든다. 시나리오를 보면서 가장 재밌었던 게 결말이었다. 금림과 규빈의 영혼이 바뀌는 상황이 오지 않나. 그런 부분에서 오는 카타르시스가 좋았다"고 말했다.

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영화 '완벽한 집' 언론 시사회가 18일 오후 서울 용산 CGV에서 열렸다. 배우 김민철이 질문에 답하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.11.18/

김민철은 극 중 규빈의 오랜 친구 부영으로 분했다. 부영은 규빈이 머무는 집에서 벌어지는 일이 단순한 우연이 아님을 가장 먼저 감지하는 인물이기도 하다. 이에 김민철은 "부영은 '완벽한 집'을 가장 먼저 의심하는 인물이다. 집이 주는 편안함과 안락함이 있지 않나. 그런 공간이 낯설고 두렵게 다가올 수도 있다는 점이 흥미로웠다"고 전했다.

영화 '완벽한 집' 언론 시사회가 18일 오후 서울 용산 CGV에서 열렸다. 배우 김민철, 배종옥, 장규리가 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.11.18/

끝으로 정 감독은 개봉을 앞두고 관객들에게 작품에 대한 기대를 당부했다. 그는 "저희 영화는 규빈과 금림의 시점으로 따라가 보면 좀 다르게 보이는 부분도 있다. 영화를 보고 집이라는 공간에 대해 다시 생각해 볼 수 있었으면 좋겠다"고 바람을 내비쳤다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com