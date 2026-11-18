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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 전도연이 과거 미니홈피 운영 이후 무려 19년 만에 처음으로 개인 SNS 계정을 열고 팬들과의 직접 소통을 시작했다.

전도연은 18일 오후(한국시간) 자신의 개인 SNS를 새롭게 개설한 뒤 "거버너스 어워즈, '가능한 사랑'"이라는 짧은 문구와 함께 근황이 담긴 사진 여러 장을 업로드했다.

공개된 첫 게시물 속 전도연은 만 53세라는 나이가 믿기지 않는 과감하고 세련된 올블랙 스타일링으로 단번에 시선을 압도했다.

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단정한 블랙 재킷에 짧은 기장의 하의, 검은색 스타킹을 매치해 늘씬한 각선미를 고스란히 드러내며 '파격 미니룩'을 완벽하게 소화했다.

여기에 이마 라인을 시원하게 드러낸 깔끔한 올백 포니테일 헤어와 화려한 보석 장식이 돋보이는 하이힐을 더해, '칸의 여왕'다운 독보적인 카리스마와 우아한 분위기를 동시에 자아냈다.

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황혼이 깃든 도시 야경을 배경으로 카메라를 응시하며 한 편의 화보 같은 아우라를 뿜어내는가 하면, 실내 공간에서도 여유롭고 자연스러운 포즈로 남다른 존재감을 드러냈다.

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전도연이 개인 온라인 소통 공간을 연 것은 지난 2007년 미니홈피를 통해 소탈한 일상을 공개해 화제를 모은 이후 19년 만이다.

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오랫동안 작품 활동 외에 개인 SNS를 운영하지 않았던 만큼, 이번 계정 개설 소식이 전해지자 팬들의 뜨거운 반가움과 기대감이 쏟아지고 있다.

narusi@sportschosun.com