이미지 출처=아이유 공식 유튜브채널

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[스포츠조선 김소형 기자] 2027학년도 대학수학능력시험을 하루 앞둔 18일 가수 아이유와 그룹 투어스(TWS)가 수험생들에게 응원 메시지를 전했다. 특히 각각 팬덤인 유애나와 42(사이) 가운데 수험생이 있을 것을 염두에 둔 각별한 당부를 전하며 애정을 드러냈다.

공식 유튜브 채널에 응원 영상을 공개한 아이유는 수험생들의 건강과 컨디션을 걱정하며, 감기에 걸렸지만 수험생 대신 걸렸다면 괜찮다는 멘트를 남겼다. 또한, "내일 내가 대신해서 긴장하고 있을 테니까 우리 유애나들은 긴장하지 말고 허리 딱 펴고 심호흡을 세 번 하면 못 할 일이 없다"고 전했다. 이어 "정신 똑바로 차리면 호랑이 굴에 들어가서도 다 살아날 방법이 있다"며 "조금 후회해도 된다. 그래도 후회 없이 잘하고 오길 바란다"고 격려했다.

이미지 출처=투어스 공식 유튜브

투어스(TWS) 역시 공식 채널을 통해 수험생 응원에 나섰다. 특히 팬덤 42를 향해 "이번 수능 정답만 던질 수 있기를 바라겠다"며 재치 있는 응원 메시지를 전했다. 이어 "지칠 때 저희 이름을 부르고 힘내서 후회 없는 하루를 만들고 오셨으면 좋겠다"며 "소중한 선택 앞에서 자신을 믿고 'WE UP' 할 수 있기를 응원한다"고 덧붙였다. 최근 발표한 싱글 2집의 타이틀곡 '내 이름을 불러줘'와 수록곡 'WE UP'을 활용해 팬들에게 특별한 응원을 보냈다.

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한편 2027학년도 수능은 19일 전국 시험장에서 시행된다. 수험생은 오전 8시 10분까지 지정된 시험실에 입실해야 하며, 수험표와 사진이 부착된 유효 신분증을 지참해야 한다. 휴대전화와 스마트워치 등 전자기기는 반입이 금지되며, 시험 전 교육부가 안내한 개인 필기구 반입 기준 등 변경 사항도 반드시 확인해야 한다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com