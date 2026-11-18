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[스포츠조선 김영록 기자] "세계에서 가장 유명한 배우가 제임스 본드라니, 너무 도박적인 선택이다."

새로운 007의 얼굴로 낙점된 로버트 패틴슨을 둘러싸고 현지 반응이 심상치 않다.

기존 팬덤의 우려와 불만이 만만치 않다. 세계적인 스타라는 점이 오히려 독이 될 수 있다는 지적까지 나온다.

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통산 7번째 제임스 본드로 선택받은 패틴슨. 하지만 현지 매체들의 평가는 엇갈리고 있다. 미국 영화 전문매체 인디와이어를 비롯한 외신들은 드뇌 빌뇌브 감독과 MGM의 선택을 두고 '하이 리스크-하이 리턴'이라는 분석을 내놓는가 하면, 흥행을 의식한 지나치게 안전한 캐스팅이라는 비판도 제기하고 있다.

논란의 핵심은 패틴슨의 압도적인 유명세다. 전 연령대에 걸쳐 얼굴이 알려진 세계적인 스타라는 점, 그리고 제임스 본드라는 캐릭터가 지닌 상징성이 충돌한다는 것.

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숀 코너리, 로저 무어, 티모시 달튼, 피어스 브로스넌, 다니엘 크레이그 등 역대 본드들은 각자 다른 개성과 매력으로 캐릭터를 구축했다. 이들은 007 시리즈를 통해 세계적인 스타덤을 더욱 공고히 하며 제임스 본드라는 이름에 자신만의 색깔을 입혔다.

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반면 패틴슨은 이미 세계적인 프랜차이즈의 상징적인 얼굴이다. 영화 '트와일라잇' 시리즈의 에드워드 컬렌으로 글로벌 하이틴 스타 반열에 올랐고, DC 유니버스의 리부트 작품 '더 배트맨'에서도 배트맨을 연기했다. 이미 두 개의 거대 프랜차이즈를 대표하는 얼굴인 만큼 새로운 본드로서 기존 이미지를 벗어날 수 있겠느냐는 의문이 뒤따른다.

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AFP통신 역시 두 개의 유명 프랜차이즈 시리즈 주인공을 동시에 맡는 것이 패틴슨에게 반드시 도움이 되지는 않을 것이라고 짚었다.

몸값도 부담이다. 패틴슨의 출연료는 1000만 달러(약 132억원)에 달하는 것으로 알려졌다. 배우의 이름값이 높아진 만큼 제작비 부담도 커질 수밖에 없다. 스타 캐스팅이 작품 전체의 완성도와 흥행에 어떤 영향을 미칠지도 관심사다. 현지에서 "배트맨은 가면 뒤에 숨을 수 있다. 하지만 본드는 맨 얼굴"이라는 지적이 나오는 이유다.

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이번 007 시리즈는 아마존이 영화사 MGM을 인수한 이후 선보이는 첫 대형 프로젝트라는 점에서도 의미가 크다. 패틴슨의 캐스팅에는 아마존 창업자 제프 베이조스도 깊이 관여한 것으로 알려졌다. 거액을 투자한 아마존 입장에서는 흥행 실패를 피하기 위해 이미 검증된 글로벌 스타를 전면에 내세우는 전략을 택했을 가능성도 있다.

패틴슨에게는 전임 본드들과 다른 시대적 과제도 주어졌다. 과거 제임스 본드가 '여왕 폐하의 충실한 종복'이었다면, 이제는 '국왕 폐하의 종복'으로 활약해야 한다. 시대의 변화와 함께 새로운 본드의 탄생을 알릴 패틴슨이 우려를 기대로 바꿀 수 있을까.

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김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com