Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김소희 기자] 가수 비가 지방간을 고백했다.

18일 공개된 SBS '틈만나면,' 측은 공식 채널을 통해 "유재석×유연석, 힘 잘 쓰는 비×김재욱과 다이내믹한 게임 한 판♨"이라는 제목의 예고 영상을 공개했다. 이날 영상에는 가수 비와 배우 김재욱이 게스트로 출연해 유재석, 유연석과 유쾌한 호흡을 선보였다.

이날 유재석은 평소 친분이 있는 비가 가죽 재킷을 입고 등장하자마자 장난기 어린 농담을 건넸다. 그는 비의 옷차림을 훑어보더니 "무슨 배꼽 잠바를 입냐"라고 타박해 현장을 웃음바다로 만들었다. 두 사람의 허물없는 티격태격 케미스트리가 시작부터 웃음을 유발했다.

Advertisement

이어 비가 조심스럽게 "이런 말씀 드려도 될지는 모르겠지만.."이라고 운을 떼자 유재석은 기다렸다는 듯 "그럼 하지 마"라고 말을 끊었다. 비가 무언가 이야기를 꺼내기도 전에 단칼에 차단하는 유재석의 능청스러운 반응이 폭소를 자아냈다.

특히 이날 영상에서는 비의 뜻밖의 건강 고백도 공개됐다. 카페를 찾은 비가 가게 사장님에게 "크림을 좀 더.."라고 요청하자, 이를 들은 유재석은 곧바로 "지방간 아니냐"라고 지적하며 장난을 쳤다. 평소 탄탄한 몸매와 철저한 자기관리로 유명한 비를 향한 예상치 못한 공격이었다.

Advertisement

이에 비는 당황하기는커녕 "이래서 지방간"이라고 순순히 인정해 웃음을 더했다. 유재석의 거침없는 놀림과 이를 담담하게 받아치는 비의 반응이 어우러지며 두 사람의 남다른 친분을 실감하게 했다.

Advertisement

이후 이들은 운동을 하기 위해 트레이닝장으로 자리를 옮겼다. 유재석은 비를 향해 연신 운동을 재촉하며 그를 몰아붙였고, 비는 결국 "저한테만 가혹한 느낌이다"라고 호소했다.

Advertisement

둘의 티격태격 케미는 오는 24일 방송을 통해 확인 가능하다.

한편 비는 앞서 지난해 고지혈증 진단을 받았다고 밝혀 화제를 모은 바 있다. 당시 그는 의사로부터 운동을 권유받은 일화를 공개하며 "의사 선생님이 운동하라고 하더라. '제가 여기서 어떻게 더 하냐'고 했더니 유산소 운동을 하라더라"고 전해 웃음을 자아냈다.

Advertisement

평소 강도 높은 운동과 꾸준한 자기관리로 건강한 이미지를 보여온 비가 지방간에 이어 고지혈증 진단 사실까지 언급하면서 눈길을 끌고 있다. 유재석과 비가 선보일 유쾌한 입담과 남다른 운동 케미스트리에도 기대가 모인다.