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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 이세영이 자신의 외모 콤플렉스와 함께 코를 둘러싼 성형 의혹에 솔직하게 답했다.

18일 방송된 티캐스트 E채널 '허경환의 유행어로 행복하쇼' 11회에는 배우 이세영이 게스트로 출연해 허경환과 유쾌한 입담을 나눴다.

이날 허경환은 이세영에게 "본인 외모 중 콤플렉스 있냐"라고 물으며 외모에 관한 이야기를 꺼냈다. 이에 이세영은 "제가 160.3cm인데요. '155cm면 160cm라고 한다'라고 생각하는 것 같다"고 답했다. 자신의 실제 키를 밝혔지만, 사람들이 이를 쉽게 믿어주지 않는다는 것.

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이를 들은 허경환 역시 공감하며 "저도 170.3cm데 아무도 안 믿는다"고 털어놔 웃음을 안겼다. 두 사람 모두 실제 키와 달리 주변의 의심을 받는다는 공통점으로 뜻밖의 공감대를 형성했다.

이어 허경환은 이세영의 키를 두고 "160.3cm이면 158cm이냐"라고 짓궂게 되물었다. 그러자 이세영은 "제가 자세를 이렇게(구부정) 하고 있으면 5cm는 작아진다. (꼿꼿이) 늘리면 160.3cm"라고 설명했다.

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이후 허경환은 반대로 이세영에게 "제일 예쁜 곳은?"이라고 질문했다. 이세영은 망설임 없이 "코"라고 답했다. 이에 허경환은 "본인 코냐"라고 되물으며 성형 여부에 대한 궁금증을 드러냈다.

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이세영은 "그렇다. 엄마랑 아빠랑 섞어 놓은 것 같다"며 "아역 때부터 (코 성형) 오해를 많이 받았다"고 토로했다. 어린 시절부터 또렷한 이목구비 때문에 코 성형 의혹을 받아왔다는 설명이다. 자신의 외모를 둘러싼 오해에도 유쾌하게 답하는 이세영의 솔직한 모습이 눈길을 끌었다.

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이후 화면에는 이세영의 20년 전 사진이 공개돼 시선을 사로잡았다. 당시 14살이었던 이세영의 앳된 모습에 허경환은 "너무 예쁘다. 20년 동결건조 아니냐"라고 감탄했다.

한편 1992년생인 이세영은 1997년 SBS 드라마 '형제의 강'으로 데뷔해 올해 데뷔 29주년을 맞았다. 과거 이세은 한 예능 프로그램에서 "얼굴이 알려지면 유괴를 당했을 때 목격자 진술 확보에 유리하지 않을까 싶어 부모님이 6살 때 데뷔를 시켰다"고 밝혀 화제를 모은 바 있다.