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[스포츠조선 조윤선 기자] 장영란이 남편 한창이 운영했던 한방병원 앞에서 개원 당시의 고생을 떠올리며 울컥했다.

18일 유튜브 채널 'A급 장영란'에는 '핏줄은 못 속여! 장영란 깜짝 놀란 전교 1등 이석로 PD 집안 최초 공개 (+집들이, 육아일기)'라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 마포의 한 병원 앞에서 제작진을 만난 장영란은 "여기로 왜 불렀냐. 나 울컥했다"며 "여기가 예전에 우리 남편의 한방병원이었다"고 밝혔다.

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이어 "어떤 분들은 가끔 '폐업했다', '쫄망했다'고 하는데 그런 게 아니다. 정확하게 정정하겠다. 양도한 것"이라며 "당시 내가 너무 바쁘기도 했다"고 설명했다.

장영란은 병원을 알리기 위해 직접 발로 뛰었던 당시도 떠올렸다. 그는 "지금도 울컥 눈물이 난다. 병원을 알려야 되니까 겨울에 전단지를 돌렸는데 막 뿌리면 불법이다. 그래서 (근처) 아파트 경비원님들한테 말씀드려서 합법적으로 도장 다 찍고 아파트 걸어 다니면서 전단을 붙였다"며 "너무 힘들었다. 진짜 몇 번 이혼할 뻔했다"고 털어놨다.

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옛 병원을 바라보며 씁쓸해하던 장영란에게 제작진이 "지금 있는 병원은 척추를 잘하나 보다"라고 말하자, 장영란은 "모른다. 우리 남편이 척추를 더 잘한다"고 발끈해 웃음을 안겼다.

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한편 장영란의 남편 한창은 2021년 400평대 규모의 한방병원을 개원했으나 지난해 8월 병원을 양도한 사실을 밝혔다.

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당시 장영란은 "병원을 양도해서 팔았다"며 "장영란 더 잘되라고 자기 꿈 접었다고 생각해서 미안하다"고 털어놨다.

병원을 운영하는 동안 부부 사이에 갈등이 컸다는 장영란은 "둘이 정말 많이 싸웠다"며 "남편이 병원을 그만둔 후에는 싸울 일이 없다. 결과적으로 더 큰 그릇으로 나를 감싸줬다"고 남편을 향한 미안함과 고마움을 드러냈다.