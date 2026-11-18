사진제공=빅히트 뮤직

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[스포츠조선 백지은 기자] 한한령이 풀릴까.

이재명 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 한국 자유무역협정(FTA) 서비스, 투자 후속 협상 타결을 공식화했다. 이에 따라 중국 한한령(한류 제한령) 문제에서도 진전이 생길지 업계의 관심이 집중됐다.

중국은 2016년 주한미군 사드 배치 결정을 계기로 한한령을 내렸다. 물론 대외적으로 한한령을 공식 시행한 것은 아니지만, 자국 방송사, 연예기획사, 플랫폼 등에 은밀하고 강력한 지침을 내리면서 한국 연예인의 중국 방송 출연이나 광고 모델 기용이 전면 금지됐고 K팝 콘서트와 영화 드라마의 수입 및 송출도 막혔다.

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전세계가 인정한 월드 스타 방탄소년단조차 중국에서만큼은 투어 '아리랑'을 개최하지 못했고, 멤버 슈가가 "중국에서 한국 국적 가수는 공연할 수 있는 방법이 없다"며 아쉬움을 드러내기도 했다.

그러나 이번 타결로 향후 우리나라 온라인 게임, 영화 등의 콘텐츠는 중국 정부의 사전 심사 절차에서 '최혜국 대우'를 받게 됐다는 게 산업통상부와 문화체육관광부 등의 설명이다. '최혜국 대우'는 제3국보다 불리하지 않은 대우를 보장하는 정책으로, 콘텐츠 사전심사에도 비차별 원칙을 적용하기로 했다.

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이와 함께 콘텐츠 공동제작 범위도 넓어진다. 영화에 한정됐던 한중 공동제작 대상이 드라마, 애니메이션, 예능, 다큐멘터리 등으로 확대돼 국내 제작사와 중국 기업의 합작 기회가 늘어날 수 있게 됐다.

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이번 협상 타결로 영화 드라마 등 콘텐츠 부문에서 수혜를 입게된 건 맞지만 한한령이 곧바로 전면 해제된다거나, K팝 시장이 열린다고 보기는 어렵다.

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이번에 중국이 약속한 최혜국 대우와 사전심사 비차별 원칙은 말 그대로 한국 콘텐츠를 미국이나 일본 등 제3국 콘텐츠보다 불리하게 대우하지 않겠다는 것일 뿐 '자동 승인' 개념은 아니다. 결국은 중국의 까다로운 심의 제도를 통과해야 한다는 얘기다.

또 이번 타결안에는 한국 가수의 상업 공연 재개 조항이 명시되진 않았다. 한한령 이후 중국 본토에서의 K팝 상업 공연은 엄격히 금지돼 홍콩 마카오 등에서만 공연을 할 수 있었다. 공연이 열린다 하더라도 중국 혹은 해외 국적 가수들의 출연이 일부 허용됐을 뿐 한국 국적 가수들의 출연은 원칙적으로 불가능했었다.

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즉 이번 타결안은 양국 문화 교류의 출발점이 되는 계기일 뿐, K팝에 대한 빗장이 풀릴지는 미지수다. 향후 오프라인 공연 승인과 비자 발급 등 실질적인 행정 절차가 어떻게 진행될지, 성급 당국의 허가 도장을 받아낼 수 있을지, 또 공연 진행 과정에서 공안 등의 개입이 없는 자유로운 행사 개최가 가능할지 등을 신중하게 지켜봐야 할 필요가 있다는 게 관계자들의 중론이다.

또 하나 남은 문제도 있다. 한류 연예인의 중국 공연이 허용된다고 해도 정치적 이슈가 발목을 잡을 수 있다. 기본적으로 '하나의 중국'을 지지하지 않고 대만이나 홍콩 등의 독립에 찬성한다면 중국 공연은 가로막힐 수밖에 없다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com