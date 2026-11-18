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[스포츠조선 조윤선 기자] 이경실이 딸 손수아의 한마디에 충격을 받아 본격적으로 요리를 시작했다고 밝혔다.

18일 유튜브 채널 '우리엄마 이경실'에는 '싫은 소리 때문에 몰랐던 4년 동안의 엄마의 진심'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 손수아는 엄마 이경실과 함께 요리하던 중 "어제 민정 언니와 이야기하다가 '경실 선배님이 왜 요리를 시작하게 됐는지 아느냐'고 묻더라"고 운을 뗐다.

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이어 "나는 엄마가 일을 쉬던 시기에 할머니가 군산으로 내려가시면서 요리를 시작한 것이라고 답했는데 아니라고 하더라"고 말했다.

이에 이경실은 요리를 시작하게 된 진짜 이유가 딸의 말 때문이었다고 밝혔다. 그는 "네가 친구들과 있으면 다들 '우리 엄마가 해주는 요리가 먹고 싶다'고 하는데, 너는 엄마 요리가 없다고 나한테 이야기하지 않았느냐"고 당시를 떠올렸다.

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이어 "그 이야기가 엄마한테는 굉장히 충격이었다. '내 요리가 없어?'라는 생각이 들어서 요리를 더 하게 됐다"고 털어놨다.

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엄마의 속마음을 처음 알게 된 손수아는 놀란 표정으로 "처음 듣는 이야기"라고 말했다.

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이경실은 "그래서 내가 가끔 '엄마 요리 있지?'라고 묻지 않느냐"며 "그러면 네가 갈비찜이나 냉면 같은 음식을 이야기한다. 그전에는 없다고 했지 않느냐"고 말하며 뿌듯해했다.

이에 손수아는 엄마가 처음 해준 음식으로 김치찌개를 떠올렸다. 그는 "어렸을 때 스키장에 간 적이 있는데 엄마가 김치찌개를 해줬다"며 추억에 잠겼다.

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손수아는 "엄마와 내가 스키장에 아마 한 번 갔을 거다. 기억나느냐"고 물었지만, 이경실은 무심한 표정으로 전혀 기억하지 못해 웃음을 안겼다.