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[스포츠조선 김소희 기자] 가수 이효리가 요가 원장님다운 탄탄한 몸매와 완벽한 비율을 자랑하며 변함없는 섹시미를 과시했다.

이효리는 지난 18일 자신의 SNS에 별다른 설명 없이 짧은 영상 두 개를 게재했다.

공개된 영상 속 이효리는 몸에 밀착되는 블랙 드레스를 입고 등장해 시선을 사로잡았다. 여기에 자연스럽게 웨이브가 들어간 ?? 헤어 스타일을 매치해 시크하면서도 고혹적인 분위기를 완성했다. 별다른 포즈나 화려한 연출 없이도 특유의 아우라를 발산하며 독보적인 존재감을 드러냈다.

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특히 이효리는 47세라는 나이가 믿기지 않을 정도로 탄탄한 몸매를 뽐내 감탄을 자아냈다. 군살 하나 없이 매끈한 보디라인은 물론, 자연스러운 굴곡이 돋보이는 볼륨감까지 시선을 사로잡았다. 과거 '원조 섹시 아이콘'으로 불렸던 시절을 떠올리게 하는 비주얼에 팬들의 뜨거운 반응이 이어지고 있다.

평소 요가를 통해 꾸준히 몸과 마음을 관리해 온 이효리인 만큼, 건강미 넘치는 자태 역시 눈길을 끌었다. 최근 요가원을 운영하며 수련을 이어가고 있는 그는 무대 위 화려한 스타의 모습과는 또 다른 일상을 보여주며 대중과 소통하고 있다.

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한편 이날 이효리는 핑클 멤버들과 함께 촬영한 새로운 프로필 사진도 공개해 화제를 모았다. 1998년 데뷔한 핑클은 오는 2028년 데뷔 30주년을 앞두고 완전체 활동 재개를 공식 발표한 상태다.

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핑클은 향후 약 2년간 새로운 음악과 공연을 비롯해 다큐멘터리, 예능, 전시 등 다채로운 프로젝트를 선보일 예정이다. 오랜 시간 각자의 자리에서 활발하게 활동해 온 네 멤버가 다시 한자리에 모이는 만큼, 핑클의 30주년 프로젝트에 팬들의 기대와 관심이 쏠리고 있다.