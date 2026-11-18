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[스포츠조선 김소희 기자] 프로필상 키 172cm, 몸무게 48kg인 배우 채정안이 19년째 변함없는 몸매를 유지하는 비결을 공개했다.

18일 유튜브 채널 '비보티비'에는 "프로 망상러를 찾아라 남몰래 간직한 망상 대방출! 구독자들의 상상 극장"이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 영상에서 송은이와 김숙은 채정안에게 전화를 걸어 몸매 관리 비결을 물었다. 평소 남다른 몸매와 패션 감각으로 주목받아 온 채정안은 자신만의 관리 철학을 솔직하게 공개했다.

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먼저 채정안은 패션의 완성은 몸매라며 "바디가 기본이다"라고 소신을 밝혔다. 이에 송은이는 "너 한유주 할 때 몸무게랑 똑같지?"라며 2007년 방송된 MBC 드라마 '커피프린스 1호점'에서 채정안이 연기한 한유주 캐릭터를 언급했다.

무려 19년이라는 세월이 흘렀지만 채정안의 몸매는 여전히 변함없는 수준이었다. 채정안은 "2~3kg 정도 더 많은데, 그건 나이 살도 있지만 근육이 는 것"이라고 설명했다. 과거보다 체중은 조금 늘었지만 근육량이 증가한 만큼 오히려 건강한 몸을 유지하고 있다는 것. 이를 들은 송은이는 "진짜 대박이다"라며 놀라움을 감추지 못했다.

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이어 송은이가 "몸매 관리는 어떻게 하냐"고 묻자 채정안은 식습관부터 공개했다. 그는 "먹는 걸 되게 좋아하는데 여러 번 나눠 먹는다. 또 밥을 먹지만 디저트는 먹지 않는다"고 밝혔다. 좋아하는 음식을 무조건 참기보다는 먹는 양과 횟수를 조절하는 방식으로 관리한다는 설명이다.

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술을 마실 때도 남다른 원칙이 있었다. 채정안은 "술을 먹어도 안주를 안 먹는다"고 말했다. 이에 김숙이 "나는 술을 안 먹고 안주를 먹는데"라고 반응하자 채정안은 자신만의 독특한 음주 습관을 공개해 웃음을 안겼다.

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그는 "술 먹으면서 노래를 들어라. 술 먹으면서 음악이 좋으면 춤을 췄다"라며 "다음 날에는 교회 가서 박수를 쳤다. 칼로리가 계속 소모되는 것"이라고 설명했다. 술자리에서도 음악을 듣고 춤을 추며 활동량을 늘린다는 채정안의 재치 있는 설명에 두 사람 역시 웃음을 터뜨렸다.

식사 습관도 중요하게 생각했다. 채정안은 "또 밥 먹을 때 천천히 먹고 효소 먹는다"고 밝혔다. 여기에 꾸준한 근력 운동도 병행하고 있었다. 특히 채정안은 발레를 통해 하체 근력을 관리하고 있다고 전했다.

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그는 "근력 운동으로는 발레를 한다. 종아리가 얇지만 근육이 없었다. 발레를 하니까 종아리에 근육이 붙더라. 예전에는 없애려고 했지만 지금은 종아리 근육이 재산이더라. 하체, 엉덩이, 종아리를 연금 저축하듯이 쌓아야 한다"고 강조했다.

발레를 시작한 지도 벌써 6년 차라고. 채정안은 "하루에 마음먹으면 운동 1시간 반, 발레 2시간 반에 강아지 산책하면 3시간 하는 날도 있는데 평균 2시간은 하는 것 같다"고 밝혀 놀라움을 안겼다. 단순히 체중을 줄이는 데 집중하기보다는 꾸준한 운동으로 근육을 쌓고 탄탄한 몸을 만드는 데 집중하고 있는 셈이다.

그렇다고 식단을 지나치게 엄격하게 제한하는 것은 아니었다. 채정안은 술안주로는 "계란 프라이 먹고, 가공육은 소시지 가끔 먹는다"고 밝혔다. 특히 의외의 음식으로 라면을 꼽아 눈길을 끌었다. 몸매 관리를 위해 식단을 조절하면서도 좋아하는 라면만큼은 포기하지 않는다고.

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채정안은 "제가 라면을 좋아한다. 그래서 후루룩하고 싶으니까 콩나물을 넣는다. 집된장 넣어 먹으면 어느 정도 만족이 된다"고 전했다.