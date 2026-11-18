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[스포츠조선 김소희 기자] 가수 서인영이 재혼을 앞두고 신혼집을 예비 남편과 반반 부담했다고 밝혔다.

18일 공개된 유튜브 채널 '개과천선 서인영'에는 "프로 망상러를 찾아라 남몰래 간직한 망상 대방출! 구독자들의 상상 극장"이라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 영상에서 서인영은 제작진으로부터 한도 없는 신용카드를 건네받았다. 무제한으로 쇼핑할 수 있다는 말에 처음에는 믿지 못하던 서인영은 실제 법인카드를 받아 들자 감격스러운 표정을 감추지 못했다.

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그는 "아빠한테 신용카드 잘리고 얼마 만에 보는지"라며 기쁨을 드러냈다. 현재 체크카드를 사용하고 있다는 서인영은 결제할 때마다 부모님에게 문자가 발송된다고 밝혀 웃음을 안겼다.

하지만 기쁨도 잠시, 제작진은 무제한 카드 사용을 위한 까다로운 조건을 공개했다. 제한 시간은 단 3시간으로, 현장에서 직접 결제해야 하며 품목당 하나씩만 구매할 수 있었다. 촬영이 가능한 매장에서만 사용할 수 있다는 조건도 붙었다. 심지어 제한 시간 안에 1000만 원을 사용하지 못하면 구매 금액 전부를 서인영의 개인 카드로 다시 결제해야 한다는 규칙까지 있었다.

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서인영은 곧바로 서울 청담동으로 향했다. 특히 신혼집에 놓을 물건을 구매하겠다는 구체적인 계획까지 세워 눈길을 끌었다. 그는 300만 원대 조명부터 1400만 원 상당의 코트, 500만 원대 반지와 가방 등을 잇달아 구매하며 남다른 쇼핑 스케일을 자랑했다. 단 27분 만에 총 2812만 원을 결제한 것.

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거액을 쓴 서인영은 "교회 가서 회개해야겠다"고 말하면서도 쇼핑을 마친 만족감에 행복한 미소를 감추지 못했다.

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그러나 쇼핑의 즐거움도 잠시, 서인영은 제작진과 식사를 하던 중 과소비에 대한 솔직한 속내를 털어놨다. 그는 큰돈을 쓴 것에 죄책감을 느꼈다며 자신이 쇼핑한 금액만큼 기부하겠다고 선언해 놀라움을 안겼다.

이후 서인영은 경제권을 쥐고 있는 아버지에게 거액의 소비를 두고 호된 꾸지람을 들었다고 밝혔다. 서인영은 "아빠한테 내가 쓴 만큼 돈을 달라고 했다. 기부한다고. 주제 알라고 난리가 난 거다. 주제에 맞게 써야지라고 하셨다"면서 당시 상황을 설명했다.

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그러면서 재혼을 앞두고 마련한 신혼집에 대한 이야기도 꺼냈다. 서인영은 "남자친구랑 반반해서 내가 집을 하지 않았냐. 그것도 어렵게 한 거다. 그래서 무작정 아빠한테 달라고 한 거다"라고 밝혔다.

결국 아버지의 따끔한 충고에 서인영은 자신의 소비를 돌아보게 됐다. 그는 "네가 아직도 정신을 못 차렸다고 하더라. 아빠 말이 맞으니 내 자신이 너무 싫더라. 그래서 코트 환불받았다"고 털어놨다. 실제로 서인영은 1400만 원 상당의 코트를 환불했고, 당초 계획했던 기부금 역시 조정해 최종적으로 2000만 원을 기부하게 됐다고 밝혔다.

마지막으로 서인영은 "죄송하다. 제가 또 돈 열심히 모아서 좋은 일 많이 하겠다"라고 전하며 앞으로도 꾸준히 선행을 이어가겠다는 뜻을 밝혔다.

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한편 서인영은 2023년 사업가와 결혼했으나 1년여 만에 파경을 맞았다. 이후 지난 6월 6세 연상의 콘텐츠 크리에이티브 기업 엔피(NP) 최지훈 대표와 재혼 소식을 전했다. 새 보금자리는 현재 서인영이 거주 중인 경기도 남양주시 소재 아파트의 위층으로 마련했다.