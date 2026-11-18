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[스포츠조선 정안지 기자]배우 홍여진이 유방암 투병 당시 겪었던 고통과 수술 후에도 이어지고 있는 후유증을 털어놨다.

18일 방송된 TV CHOSUN '퍼펙트 라이프'에서 배우 홍여진이 유방암 투병 이후 되찾은 활기찬 일상을 공개했다.

이날 홍여진은 "가장 큰 건강 고민은 암이다"라면서 2005년 47세의 나이에 유방암 진단을 받았던 당시를 떠올렸다.

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유방암 특집 방송 중 유방암 자가 진단을 실시, 당시 왼쪽 가슴에서 호두알 크기의 덩어리가 잡혔고 검사 결과 7cm 암이 발견됐다.

홍여진은 "당시에는 암 걸리면서 죽는다는 생각에 무서웠다"라면서 "조직 검사 후 왼쪽 유방의 7cm 암세포와 림프절 16개를 제거 수술을 했다"라고 설명했다.

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이후 항암 치료 4회, 방사선 치료 28회를 견뎌냈다는 홍여진은 "지금도 유방암 수술 부위에 땀이 안 난다. 방사선 치료 이후 땀샘이 다 죽었다"라면서 방사선 치료 당시의 사진을 공개하기도 했다. 그는 "전자레인지에 가슴을 넣었다가 빼는 고통이었다. 살이 타들어가는 느낌"이라며 "지금도 비 오는 날이면 욱신거린다"라고 털어놔 안타까움을 더했다.

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anjee85@sportschosun.com