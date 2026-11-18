Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조윤선 기자] 황신혜가 마지막 연애가 10년 전이라고 밝혔다.

18일 방송된 KBS 1TV '황신혜의 같이삽시다'에서는 황신혜의 연애를 위해 신계숙과 양정아가 발 벗고 나선 모습이 그려졌다.

이날 신계숙과 양정아는 각종 연애 프로그램을 보며 설렘에 빠진 황신혜에게 소개팅을 제안했다. 처음에는 거부하던 황신혜도 두 사람의 부추김이 이어지자 은근한 기대감을 드러냈다.

Advertisement

황신혜는 이상형을 묻자 "외모는 곰상이 낫다. 일단 편해 보이고 인상이 좋으니까 그런 사람에게 시선이 갔다"고 답했다. 그러면서 "사실 연애에 대한 마음이 멀어진 이유가 괜찮다 싶으면 이미 다 짝이 있더라. 그런 걸 보면서 점점 나도 모르게 마음을 접었다"고 털어놨다.

이후 황신혜는 국내 1호 커플 매니저를 만나 과거 연애사와 자신의 연애 스타일을 공개했다. 마지막 연애가 언제였느냐는 질문에는 "10년이 넘은 것 같다. 당시 1년 정도 사귀었다"고 밝혔다.

Advertisement

또 용서할 수 없는 연인의 행동이 있느냐고 묻자 "거짓말하는 건 용서 못 한다. 착한 거짓말은 괜찮지만 배신당한 느낌이 드는 건 안 된다"며 "그래도 삼세번은 봐준다. 그러면 보통 한번 거짓말했던 사람은 쓰리아웃까지 간다. 한 번만 거짓말하고 더 이상 안 하는 사람은 거의 없는 것 같더라"고 말했다.

Advertisement

선호하는 직업군에 대해서는 "자유로운 직업이면 좋겠다"면서도 "동종 업계에 있는 연예인은 싫다. 동종 업계에서는 매력을 느끼지 못한다"고 단호하게 답했다.

Advertisement

상대에게 미성년 자녀가 있어도 괜찮으냐는 질문에는 "그런 것은 의미를 두지 않는다"고 밝혔다. 경제력에 대해서는 "특별한 기준은 없지만 보는 편"이라고 솔직하게 말했다.

한편 황신혜는 1987년 첫 결혼을 했으나 약 9개월 만에 이혼했다. 이후 1998년 3세 연하의 사업가와 재혼해 딸 이진이를 품에 안았지만 2005년 두 번째 결혼 생활에도 마침표를 찍었다.