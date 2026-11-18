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[스포츠조선 김소희 기자] 전 축구선수 이동국이 세계적인 패션스쿨에 재학 중인 딸 이재시의 남다른 학업 성과를 자랑해 눈길을 끌었다.

18일 방송된 tvN STORY '내 새끼의 연애3'(이하 '내새연3')에는 이동국의 쌍둥이 딸 이재시가 새로운 출연자 '메기녀'로 합류해 관심을 모았다.

이날 이재시는 세계적인 명성을 자랑하는 패션스쿨에 재학 중인 근황을 공개했다. 그는 "저는 현재 FIT에서 공부하고 있다. 뉴욕에 본 캠퍼스가 있고 비즈니스 쪽으로 가고 싶어서 패션 경영학과로 선택했다"고 설명했다.

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이재시가 재학 중인 FIT는 미국 뉴욕 맨해튼에 위치한 패션 전문 교육기관으로, 패션과 디자인, 비즈니스 분야에서 세계적인 명성을 얻고 있다. 특히 패션 산업 전반에 걸친 전문적인 교육과 실무 중심의 커리큘럼으로 잘 알려져 있다.

딸의 이야기를 듣던 아빠 이동국은 흐뭇한 표정으로 이재시의 학업 성과를 직접 소개했다. 그는 "국내에서 먼저 2년 수료했을 때 최우등 학위 수여했다. 패션 비즈니스를 공부하면서 모델 활동도 잠시 한 걸로 알고 있다"고 자랑했다.

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학업뿐 아니라 모델 활동까지 병행했던 이재시의 이력에 출연진들도 감탄했다. 이를 듣던 김성주는 "분위기도 재시가 다 가졌네"라며 감탄했고, 최대철 역시 "재시 합격. 좋았어"라고 반응해 웃음을 자아냈다. 아빠 이동국의 든든한 자랑에 현장 분위기도 한층 화기애애해졌다.

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이후 이재시는 자신의 성격과 매력에 대해서도 솔직하게 털어놨다. 그는 "솔직하고 내숭 없는 게 매력인 것 같다. 그렇게 안 보이지만 은근 테토고 피시방을 즐겨 간다. 총 게임이나 다른 여러 가지 게임을 하고 있다"고 밝혔다. 이어 "상처 안 받고 속상한 일 있어도 다음날 잊어버리는 단순한 성격"이라고 자랑했다.

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한편 이재시는 이동국의 첫째딸로 미국 패션 명문대인 FIT(뉴욕패션기술대학교)에 재학 중이다.