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[스포츠조선 조윤선 기자] 심형탁과 아들 하루가 일본 야마나시 국제교류 홍보대사로 나란히 위촉되는 경사를 맞았다.

18일 방송된 KBS 2TV '슈퍼맨이 돌아왔다'에서는 심형탁의 아들 하루가 엄마 사야의 고향에서 외할아버지와 특별한 시간을 보내는 모습이 그려졌다.

이날 심형탁은 하루와 함께 아내 사야의 고향인 야마나시를 찾았다. 그는 "야마나시에 온 가장 중요한 이유가 있다. 하루와 내가 야마나시 국제 교류 홍보대사로 위촉됐다"고 밝혔다.

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심형탁과 하루는 깔끔한 정장을 차려입고 야마나시현청을 방문했다. 최연소 홍보대사가 된 하루는 현청 입구에서부터 뜨거운 환영을 받으며 일본에서도 남다른 인기를 자랑했다.

심형탁은 "부자가 함께 홍보대사를 맡았다는 점에 굉장히 큰 의미를 두고 있다"며 "장인어른이 정말 자랑스러워한다. 사야도 자신의 고향 홍보대사를 아들과 남편이 맡았으니 자랑스러워한다"고 뿌듯해했다.

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이후 두 사람은 120년 전통을 자랑하는 외할아버지의 면 공장을 방문했다. 근엄한 표정으로 공장을 둘러보는 하루를 본 외할아버지는 "하루가 대를 이어주면 200년은 이어질 것"이라며 기대감을 드러냈다.

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외할아버지는 한국에서 온 사위와 손자를 위해 직접 요리까지 준비했다. 심형탁은 "음식을 만들어본 적이 없다고 하셨는데 하루와 나를 위해 요리하시는 모습에 정말 감동했다"며 뭉클해했다.

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하루는 외할아버지가 만든 국수를 호로록 빨아들이며 '진공청소기 급' 면치기 실력을 뽐냈다. 맛있게 먹는 손자의 모습에 외할아버지도 흐뭇한 미소를 지었다.