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[스포츠조선 정안지 기자]가수 미나가 남편 류필립과의 이혼설을 직접 일축하며 변함없는 부부애를 과시했다.

미나는 18일 자신의 SNS를 통해 "남편 두 달 일주일 만에 무사히 돌아와서 잘 살고 있다"라는 글과 함께 근황을 공개했다.

이어 미나는 "필립 씨 라이브 방송 때마다 이혼 잘했다고 글 남기시는 분들이 많은데 오해하지 마셔라. 이혼 안 했다"라고 단호하게 밝혔다.

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이와 함께 미나는 류필립과 함께 하트 챌린지 중인 모습도 공개했다. 편안한 분위기 속 함께하는 두 사람의 얼굴에는 환한 미소가 가득해 눈길을 끌었다.

앞서 류필립은 지난 9월 유튜브 채널 '필미커플' 통해 아내 미나와 떨어져 미국 조지아주 애틀랜타에서 생활하고 있다고 밝혀 화제를 모았다.

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당시 류필립은 "최근 스트레스를 많이 받았다. 불안정한 미래에 대한 부분 때문에 갑작스럽게 미국에 오게 됐다"라며 "아내에게 너무 미안하다"며 미나를 향한 미안한 마음을 드러내기도 했다. 이처럼 갑작스러운 미국행과 장기간 이어진 별거 생활에 두 사람을 둘러싼 이혼설이 불거졌지만, 미나가 직접 남편의 귀국 소식과 함께 이혼설을 부인하면서 불필요한 오해를 정리했다.

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anjee85@sportschosun.com