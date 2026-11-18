Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김소희 기자] 배우 최수린의 아들 이승훈이 '내 새끼의 연애3'에 새로운 남성 입주자 '메기남'으로 등장해 시선을 사로잡았다. 185cm의 훤칠한 키는 물론, 거침없는 연애관과 자신감 넘치는 입담까지 뽐내며 강렬한 첫인상을 남겼다.

18일 방송된 tvN STORY·E채널 예능 프로그램 '내 새끼의 연애3'에서는 이동국의 딸 이재시에 이어 새로운 남성 입주자 이승훈이 '메기남녀'로 합류하는 모습이 그려졌다.

이날 이재시가 남성 출연자들과 대화를 나누는 사이, 숙소에 남아 있던 여성 출연자들에게 새로운 남성 입주자가 도착한다는 메시지가 전달됐다. 예상치 못한 새로운 남성의 등장 소식에 여성 출연자들의 관심이 집중됐다.

Advertisement

바로 배우 최수린의 아들이었다. 최수린은 아들의 성격에 대해 "되게 밝고 친구들 사이에서도 웃기는 친구"라고 소개하며 남다른 애정을 드러냈다.

이후 공개된 이승훈의 프로필도 관심을 모았다. 그의 키는 무려 185cm. 이를 들은 출연자 아빠들은 감탄을 쏟아내며 이승훈의 훤칠한 키와 훈훈한 비주얼에 놀라움을 감추지 못했다.

Advertisement

이승훈은 자신의 전공과 취미도 솔직하게 공개했다. 그는 "저는 지금 컴퓨터공학과를 전공하고 있다. 코딩이나 웹 개발, 컴퓨터 기술을 배우는 과"라고 설명했다. 이어 "취미는 작곡과 디제잉을 주로 하고 있다"며 "6살 때부터 12년 정도 피아노를 쭉 쳤고 지금은 작곡으로 전향했다"고 밝혀 눈길을 끌었다. 컴퓨터공학을 전공하면서 음악 작업까지 즐기는 다재다능한 면모를 드러낸 것.

Advertisement

무엇보다 이승훈의 솔직하고 당당한 연애관이 출연진들의 이목을 집중시켰다. 이성에게 인기가 있는 편이냐는 질문에 그는 "없지는 않은 것 같다"며 자신감 있는 태도를 보였다.

Advertisement

특히 짝사랑 경험이 있느냐는 질문에는 더욱 거침없는 답변을 내놨다. 이승훈은 "짝사랑은 딱히 해본 적이 없다. 결국 다 사귀게 되던데요?"라고 말해 스튜디오를 술렁이게 했다. 마음에 드는 이성이 생기면 자신의 마음을 적극적으로 표현하는 스타일이라는 것.

이상형에 대해는 "자존감 높고 긍정적인 사람에게 매력을 느낀다"고 말했다. 마음에 드는 상대가 나타났을 때 어떻게 행동하겠느냐는 질문에도 이승훈은 망설임이 없었다. 그는 "남자가 뭘 기다리냐. 쟁취해야죠"라고 답하며 적극적인 연애 스타일을 예고했다. 여유로운 외모와 달리 사랑 앞에서는 누구보다 직진하는 성격을 드러내며 기대감을 높였다.

Advertisement

마지막으로 이승훈은 자신의 장점에 대해 "제 장점은 여유 있는 성격인 것 같다. 메기로 들어가는 것에 대한 긴장은 없다"며 "메기로서 판을 흔들어 보겠다"고 당찬 포부를 밝혔다.

새로운 남성 입주자로 합류한 이승훈이 기존 출연자들과 어떤 관계를 형성할지, 또 그의 등장으로 연애 구도가 어떻게 달라질지 관심이 쏠린다.