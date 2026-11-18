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[스포츠조선 조윤선 기자] 가수 채연이 고등학교 생활기록부에서 IQ와 성적을 확인한 후 충격에 빠졌다.

18일 유튜브 채널 '2005 채연'에는 '(구)진숙 (현)채연 진숙을 찾아서'라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 채연은 졸업한 지 30년 만에 고등학교를 찾았다. 그는 "졸업증명서를 발급받아야 되는데 개명해서 안 된다. 직접 방문해야 해서 초본을 들고 학교에 간다"고 설명했다.

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학창 시절 어떤 학생이었느냐는 질문에 "내가 기억하는 나와 친구들이 기억하는 나는 많이 다르더라. 내가 기억하는 나는 내향적이고 조용했다고 생각하는데 친구들이 기억하는 나는 되게 깝치고 다녔다고 하더라"고 답해 웃음을 자아냈다.

이후 학교에서 생활기록부를 발급받은 채연은 "훑어보니까 안 봐도 될 것 같다"며 씁쓸한 표정을 지었다.

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그는 학창 시절 반 번호에 대해 "35번, 45번, 36번이었다. 키 순서대로 정했던 것 같은데 나는 키가 그렇게 크지 않았다"며 "항상 까치발을 들었다. 뒷번호를 선호했지만 45번은 좀 심했다"고 말했다.

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이어 IQ가 105였다는 사실을 확인한 채연은 "내 IQ가 이렇게 낮으냐"며 깜짝 놀랐다. 성적에 대해서는 "수·우·미·양·가가 다 있기는 한데 대체로 양과 가가 많다"고 솔직하게 밝혔다. 그러면서 "내가 공부를 이렇게까지 못했나"라며 한숨을 내쉬었다.

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채연은 제작진이 반 등수를 묻자 "아까 이야기한 반 번호와 비슷하다. 큰 차이가 없다"고 답해 웃음을 안겼다.

채연은 생활기록부를 본 소감에 대해 "아쉽다. 진숙이에 대해서 좀 더 기대했다"며 "실망스러운 건 이 정도까지 공부를 안 했다고는 생각은 안 했는데 그게 살면서 조금씩 티가 나는구라나는 생각이 든다"고 털어놨다. 이어 "그래서 지능검사를 한 번쯤은 다시 해보고 싶다"고 덧붙였다.

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과거로 돌아간다면 졸업 사진과 성적 중 무엇을 바꾸고 싶으냐는 질문에는 "내가 연예인이 되겠다고 하면 졸업 사진을 바꿀 거 같고, 그렇지 않으면 공부를 좀 더 열심히 하고 싶다"고 답했다. 그러면서 "여러분들도 공부하기 싫겠지만 30년 후를 생각한다면 양과 가보다는 수·우·미를 받도록 해라"고 현실적인 조언을 건넸다.