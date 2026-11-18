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[스포츠조선 정안지 기자]카이스트 교수이자 뇌과학자 정재승이 인공지능(AI)의 등장으로 달라진 대학 시험 풍경을 공개했다.

18일 방송된 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에서는 뇌과학자 정재승이 출연했다.

이날 유재석은 정재승에게 "요즘 시험장에서 AI 안경을 이용한 부정행위가 적발됐다. 시험문제 날 때 고민이 많겠다"라고 물었다.

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이에 정재승은 "원래 내가 교수가 됐을 때는 '창의적인 교육을 하겠다'면서 질문을 주고 24시간을 줬다. 뭘 참고해도 상관없고 다음 날 밤까지 답을 이메일로 보내라고 했었다"라고 설명했다.

이어 "학생들에게 낸 질문을 AI에게 물어봤더니 A학점 수준의 답을 하더라. 그래서 더 이상 그런 문제를 낼 수 없더라"면서 "다른 사람에게는 인공지능 시대를 잘 준비하라고 말해놓고선 최근 3년 간은 '학생들 오픈북 아니고 강의실로 모여라'라고 했다"라고 아날로그화를 할 수밖에 없었던 이유를 밝혔다. 정재승은 "25년 전으로 돌아간 거다. 이렇게 하려고 교수가 된 게 아닌데"라면서 씁쓸한 속내를 드러냈다.

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그러면서 정재승은 "작년에 새로운 평가 시스템을 만들었다. '과거로 돌아갈 거면 25년 전으로 돌아가지 말고 2500년 전으로 돌아가자. 소크라테스 문답법을 인공지능으로 만들었다"라고 밝혔다.

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그는 "사람이 쓰는 건 못 믿겠지 않나. 인공지능의 도움을 받을 테니 직접 물어보고 말을 듣는 거다. 대화를 2,3시간씩 하면 머릿속에 뭐가 있는지 이해를 하면 아주 정직한 성적을 매길 수 있다"라고 설명했다.

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이에 유재석은 "학생 한 명 한 명과 2,3시간 씩 대화하는 거냐"라고 물었다. 정재승은 "그게 불가능 하지 않나. 인공지능 정재승을 만드는 거다. 학생이 컴퓨터를 켜면 화면에 내가 나온다. 학생이 AI 재승과 대화를 나누고, 나눈 대화를 전부 녹취해 인공지능이 평가하고 성적까지 매기는 시스템이 소크라테스트다"라고 밝혔다.

이어 "사람들이 쓰는 건 못 믿는다. 구슬면접, 구술시험이 보편화될 것 같다"라면서 "학생들은 달가워하지는 않는다"라고 전했다.

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anjee85@sportschosun.com