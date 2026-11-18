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[스포츠조선 김소희 기자] 개그맨 출신 치과의사 김영삼이 선배이자 '국민 MC' 유재석의 남다른 인성을 극찬했다.

김영삼은 18일 자신의 SNS에 유재석과 함께 찍은 사진을 공개하며 훈훈한 일화를 전했다.

이날 김영삼은 "재석이 형님이랑 둘이 사진 찍는 것도 방해하는 직원들과 함께~ ^^ 전에 오셨을 때 일일이 모든 직원 다 찍어주셔서 이번에는 제가 형님께 죄송해서... 떼샷만 가능하다고 했더니... 직원들이 난리 났네요. 정말 형님은 인간의 레벨이 아니십니다. 유느님~ ^^ 늘 감사합니다"라는 글을 남겼다.

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공개된 사진 속 유재석은 김영삼을 비롯해 김영삼 치과 직원 여러 명과 나란히 서서 환한 미소를 짓고 있다. 유재석은 특유의 친근하고 밝은 표정으로 카메라를 바라보며 화기애애한 분위기를 자아냈다. 김영삼 역시 유재석 곁에서 밝은 표정으로 사진 촬영에 임해 눈길을 끌었다.

유명인이라는 위치에도 주변 사람들을 세심하게 챙기는 유재석의 소탈한 모습이 다시 한번 훈훈함을 안긴다. 김영삼 역시 이러한 유재석의 배려에 "인간의 레벨이 아니십니다"라며 남다른 존경심을 드러냈다.

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한편 김영삼은 2001년 KBS 공채 16기 개그맨으로 데뷔해 활동한 바 있다. 이후 치의학을 전공하고 치과의사로 전향했다.

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유재석은 지난 1991년 제1회 KBS 대학개그제 공채 7기로 데뷔한 후 MBC '무한도전' SBS '런닝맨', MBC '놀면 뭐하니?' 등 다양한 방송을 통해서 국내를 대표하는 MC로 성장했다.