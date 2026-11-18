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[스포츠조선 정안지 기자]배우 김명민이 대학 시절 아르바이트를 하다 호객 행위로 경찰서에 끌려갔던 과거를 공개했다.

18일 방송된 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에서는 김명민이 데뷔 30년 만에 처음으로 예능 게스트로 출연했다.

이날 김명민은 "대학 시절 스키복 매장에서 아르바이트했다"라면서 "옛날부터 '사기 치면 성공할 거다'라는 말을 많이 들었다. 신뢰 있는 목소리와 어느 쪽으로 치우지지 않은 얼굴을 마음껏 이용했다"라고 밝혔다.

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이어 "스키복 매장 경쟁이 치열했다. 우리 가게는 지하여서 불리했다. 호객 행위를 많이 했다"라며 "보통 호객꾼들은 자기 구역이 정해져 있다. 넘어가면 싸움이 난다"라고 당시 상황을 설명했다. 그는 "손님 한 명이 딱 걸어오는데 아무도 그분한테 호객행위를 안 하더라. '선배님들이 나한테 양보해 주시는 구나' 싶었다"라면서 의욕적으로 손님을 모시려 했다고 밝혔다.

김명민은 "그분이 나를 위아래로 훑어보고 내 손목을 잡더니 '나한테 호객 행위를 하네' 하면서 나를 끌고 어디론가 가더라"라면서 "앞에 있던 선배 호객꾼들이 홍해 바다 갈라지듯 갈라지면서 그 분한테 인사를 하더라"고 말했다.

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그는 "경찰서 서장님이셨다"라면서 "암암리에 호객행위를 했었는데 너무 대놓고 하니까 끌고 갔었다"라고 설명했다.

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김명민은 "1박 2일 동안 있었다. 파출소에서 경찰서로 인계됐다"라면서 "사장님이 치킨을 사식으로 넣어주셨는데, 철창 사이로 전해오는 사식을 잊을 수 없다. 밖에서 먹는 치킨과는 차원이 달랐다"고 말해 웃음을 자아냈다.

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김명민은 "사장님이 내 손을 꼭 잡고 '걱정하지 마라. 살다 보면 이런저런 일이 다 있다. 시간 금방 간다'라고 하셨다"라면서 "1박 2일 금방 갔다. 즉결심판을 받고 3만 5000원을 내고 나왔다"고 덧붙였다.

anjee85@sportschosun.com