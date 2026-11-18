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[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 정연주가 몰라보게 살이 빠진 모습으로 오랜만에 공식 석상에 등장해 관심을 모았다.

정연주는 지난 13일 서울 용산구 CGV용산아이파크몰에서 열린 영화 '레이오버 호텔' 언론시사회 및 기자간담회에 참석했다.

이날 정연주는 짧게 자른 단발머리와 검은색 원피스로 차분한 분위기를 연출했다. 과거 'SNL 코리아'에서 보여준 발랄한 이미지와 달리 한층 성숙해진 모습이 눈길을 끌었다.

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특히 이전보다 눈에 띄게 볼살이 빠지고 야윈 모습으로 시선을 모았다. 온라인 커뮤니티와 SNS에는 살이 빠진 정연주의 모습이 담긴 사진이 잇따라 공유됐다.

그동안 정연주는 단편영화 등에 간간이 출연했지만 대중 앞에 모습을 드러내는 일이 많지 않았던 만큼, 오랜만에 공개된 근황에 관심이 쏠렸다.

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사진을 접한 네티즌들은 "살이 너무 빠져서 못 알아보겠다", "오랫동안 안 보이던데 아프셨던 건 아니겠죠", "역할 때문에 뺀 거 아닐까", "살 조금만 더 찌우면 예쁠 듯"등의 반응을 보였다.

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한편 1990년생인 정연주는 2012년 독립영화 '손님'으로 클레르몽페랑 국제단편영화제 여우주연상을 받으며 데뷔 초부터 연기력을 인정받았다.

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이후 드라마 '드림하이2', '오로라공주', '마녀의 연애', 'SNL 코리아', '선암여고 탐정단', '나인룸', '포레스트'와 영화 '쎄시봉', '앨리스: 원더랜드에서 온 소년', '아이 캔 스피크', '아기와 나', '탐정: 리턴즈', '늦여름' 등에 출연했다. 오는 25일 영화 '레이오버 호텔' 개봉을 앞두고 있다.