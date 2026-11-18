Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김소희 기자] 그룹 빅뱅 출신 승리가 임신한 아내와 함께 공항에 모습을 드러내 눈길을 끌었다.

18일 연예계에 따르면 승리는 이날 밤 인천국제공항을 통해 아내와 함께 입국했다. 두 사람은 홍콩에서 출발한 항공편을 이용해 한국 땅을 밟았다.

이날 승리는 얼굴을 최대한 가린 채 공항에 등장했다. 검은색 비니 위에 회색 후드티 모자를 깊게 눌러썼으며, 마스크까지 착용해 얼굴을 가렸다.

Advertisement

양손에는 실버 캐리어와 명품 토트백을 올려둔 캐리어를 각각 끌며 이동했다. 특히 승리는 아내보다 한발 앞서 걸으며 주변 상황을 살폈다.

예상보다 많은 취재진이 현장에 모이자 승리는 다소 경계하는 모습을 보였다. 그는 "저희 찍으시는 거냐. 어디서 나오신 거냐"라고 물으며 취재진의 정체를 확인했다. 이어 임신한 아내보다 앞서 걸으며 이동하던 승리는 취재진을 향해 "저 나오는 거 다 찍으시지 않으셨냐. 여기까지 찍으시죠"라고 말하며 촬영을 제지하기도 했다.

Advertisement

한편 승리는 2019년 이른바 '버닝썬 게이트'에 연루돼 그룹 빅뱅에서 탈퇴하고 연예계 활동을 중단했다.

Advertisement

지난달 28일 일간스포츠 보도에 따르면 승리는 현재 20대 비연예인 여성과 법적 부부 관계이며, 아내는 임신 중으로 내년 초 출산을 앞두고 있다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com