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[스포츠조선 정안지 기자]배우 김명민이 아내의 임신 중 극심한 스트레스로 태아의 성장까지 더뎌졌다는 이야기를 듣고 이민을 결심했던 과거를 털어놨다.

18일 방송된 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에서는 김명민이 데뷔 30년 만에 처음으로 예능 게스트로 출연했다.

이날 김명민은 2000년 MBC 월화드라마 주연으로 발탁돼 연기대상 신인상을 수상한 뒤 영화로 활동 영역을 옮긴 사연을 공개했다. 김명민은 "당시 '너는 이제 탤런트 아니고 영화배우다. 왜 배우가 TV 방송을 하려고 하냐'고 하더라"면서 "그 이후로 영화만 했다"라고 말했다.

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그러나 스턴트 장면 촬영 중 사고로 3개월간 병원에 입원한 데 이어 출연을 앞둔 영화들까지 잇따라 무산됐다. 그렇게 3년간 별다른 성과를 내지 못한 그는 자신을 탓하며 힘든 시간을 보냈다고 털어놨다.

김명민은 "당시 아내가 임신 중이었는데, 의사 선생님이 나만 따로 부르더니 '산모가 크게 스트레스받는 일 있냐. 태아가 2주 정도 지나면 자라야 하는데 성장 속도가 차이가 없다'고 하더라"면서 "아무 내색을 안 했지만 아내는 더 힘들었던 거다"라고 말했다.

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김명민은 "그때 '떠나자'라고 결심을 했다. 집 팔고 한국의 모든 걸 다 처분했다"라면서 "연예인이나 배우로서 성공보다 사업을 하면 더 성공할 것 같았다"라고 말했다.

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그때 김명민에게 걸려 온 전화 한 통. KBS '불멸의 이순신' 감독님이었다. 김명민은 여러 차례 작품을 거절했지만, 아이를 무사히 출산한 아내가 '아이가 태어나면서 아빠한테 선물을 가져다준 거 아닐까'라는 말에 이순신 장군을 하고 떠나기로 했다. 결국 김명민은 이순신 역을 맡았고, '불멸의 이순신'은 그의 대표작으로 남게 됐다.

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anjee85@sportschosun.com