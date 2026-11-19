제47회 청룡영화상 여우주연상 후보. 배우 문가영(왼쪽부터), 고아성, 신민아, 이정은, 전도연. 사진=스포츠조선DB

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[스포츠조선 조지영 기자] 스크린을 장악하는 압도적인 아우라다. 이별 뒤 사랑을 곱씹게 만드는 어른 사랑부터 어둠을 뚫고 기어코 마음을 연 청춘 멜로, 섬뜩한 진실에 다가가는 숨막히는 스릴러, 딸을 잃은 엄마의 처절한 복수, 그리고 희망을 잃지 않는 단단한 심지의 아내까지. 장르를 불문한 갓벽한 배우들의 캐릭터 차력쇼가 청룡영화상을 통해 다시 한번 조명을 받게 됐다.

25일 개최되는 제47회 청룡영화상은 '만약에 우리'의 문가영, '파반느'의 고아성, '눈동자'의 신민아, '경주기행'의 이정은, '가능한 사랑'의 전도연을 올해 스크린에서 최고의 열연을 펼친 여우주연상 후보로 선정했다. 누가 받아도 이견 없는, '갓벽한' 후보 라인업을 완성한 올해의 청룡 여우주연상. 영광의 주인공이 될 후보들의 활약을 짚어봤다.

영화 '만약에 우리'의 문가영. 사진=쇼박스

이별의 감정을 켜켜이 쌓아 쏟아낸..'만약에 우리' 문가영

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2018년 개봉한 유약영 감독의 중국 영화 '먼 훗날 우리'를 리메이크 한 '만약에 우리'는 뜨겁게 사랑했던 남녀가 10년 만에 우연히 재회하며 기억의 흔적을 펼쳐보는 이야기를 다룬 영화다. 현실에 지친 은호(구교환)의 유일한 꿈이 되어준 정원으로 작품에서 숨 쉬었던 문가영은 청춘들이 마주하는 현실적인 고민과 감정의 파동을 섬세하게 담아낸 깊이 있는 열연을 펼쳤다. 연애를 막 시작한 풋풋한 청춘부터 이상과 현실 사이에서 끊임없이 흔들리는 사회 초년생의 변주를 완벽히 표현한 문가영을 통해 관객은 '만약에 우리'의 정원에게 완벽하게 몰입할 수 있었다. 260만 관객을 동원하며 2019년 개봉작 '가장 보통의 연애' 이후 한국영화 최고 멜로 흥행작이라는 성적을 가진 '만약에 우리'의 문가영이 2006년 데뷔 이후 20년 만에 첫 번째 청룡영화상 트로피를 거머쥘 수 있을지 귀추가 주목된다.

영화 '파반느'의 고아성. 사진=넷플릭스

느리지만 깊은 속도로 완성된 달콤 쌉싸름한 사랑..'파반느' 고아성

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2009년 출간 된 박민규 작가의 베스트셀러 소설 '죽은 왕녀를 위한 파반느'를 원작으로 한 '파반느'는 자신조차 사랑할 수 없었던 세 사람이, 서로에게 빛을 비춰주며 삶과 사랑을 마주하게 되는 이야기를 그린 작품이다. 고아성은 극 중 사람들의 불편한 시선으로부터 숨은 여자 미정으로 변신, 데뷔 이래 첫 정통 멜로 연기에 나섰다. 담담한 얼굴로 상처를 숨기고 하루하루를 묵묵히 살아내는 모습의 미정은 고아성을 통해 더욱 입체적으로 그려졌다. 경록(문상민)과 요한(변요한)을 만난 후 서서히 닫혀 있던 마음의 문을 열고 조금씩 성장하는 미정을 꾸밈없는 얼굴과 절제된 감정으로 섬세하게 표현한 고아성은 자신만의 속도로 청춘의 달콤 쌉싸름한 사랑을 표현해 깊은 공감을 자아냈다. 제45회 청룡에서 '한국이 싫어서'로 여우주연상 후보에 오른 데 이어 2년 만에 다시 청룡을 찾게된 고아성이 올해 청룡의 역사를 만들 수 있을지 관심이 쏠린다.

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영화 '눈동자'의 신민아. 사진=바이포엠스튜디오

로코퀸 지우고 스릴러 퀸으로 필모 확장..'눈동자' 신민아

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'눈동자'는 유전병으로 시력을 점차 잃어가고 있는 주인공이 쌍둥이 동생의 죽음을 둘러싼 의혹을 파헤치다 그 실체와 마주하게 되는 이야기를 다룬 서스펜스 스릴러다. 보려고 할수록 다가오는 위험, 보이지 않을수록 커지는 공포와 스릴을 극대화한 체험형 엔터테이닝 무비로 신민아가 타이틀롤을 맡았다. 유전성 시신경병증으로 시력을 잃어가던 중 쌍둥이 동생의 죽음을 파헤치기로 결심한 사진작가 서진과 시각장애를 딛고 도예가로 성공하지만 의문의 죽음을 맞이한 서진의 쌍둥이 동생 서인으로 1인 2역에 나선 신민아. 그동안 '로코퀸'으로 많은 사랑을 받았던 신민아는 전작과 전혀 다른 연기톤으로 '눈동자'를 소화, 쌍둥이 자매를 오가는 다채로운 감정을 디테일하게 표현해 '스릴러 퀸'으로서 이름값을 증명했다. 신민아 또한 제41회 청룡에서 '디바'로 여우주연상 후보에 오른데 이어 6년 만에 다시 청룡의 '퀸'에 도전해 기대를 모으고 있다.

영화 '경주기행'의 이정은. 사진=롯데엔터테인먼트

가슴속 불덩이를 안은 처절한 복수..'경주기행' 이정은

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'경주기행'은 수학여행에서 돌아오지 못한 막내딸을 위해 8년의 기다림 끝에 죽이는 여행을 떠난 모녀의 특별한 가족 여행기를 다룬 작품이다. 범죄자 상현(변요한)으로부터 막내 경주(황현정)를 잃고 오직 복수만 바라온 엄마 옥실을 연기한 이정은은 '좀비딸' '낮과 밤이 다른 그녀' '기생충' 등 기존에 사랑 받아온 이미지를 벗고 세상의 절망에서 간신히 버티는 버석한 엄마의 모습으로 파격 변신해 '경주기행'을 이끌었다. 딸을 잃은 엄마의 상실과 분노, 슬픔과 죄책감이 뒤섞인 복합적인 옥실의 속내를 밀도 높게 그려낸 이정은. 가슴속 불덩이를 안고 달리면서도 흔들리는 복합적인 인물을 온전히 표현한 이정은은 '기생충'을 잇는 새로운 인생 캐릭터를 경신하며 관객으로부터 다시금 '믿고 보는 배우'로 각인됐다. 제40회 청룡에서 '기생충'으로 여우조연상을 수상한 후 7년 만에 첫 주연상 도전에 나선 이정은의 여행이 '경주기행'으로 목적지에 다다를 수 있을지 영화계의 눈과 귀가 쏠리고 있다.

영화 '가능한 사랑'의 전도연. 사진=넷플릭스

가능할 수밖에 없었던 미옥..'가능한 사랑' 전도연

해고 노동자와 그의 아내 그리고 다큐멘터리 감독과 그녀의 남편, 두 부부가 다큐멘터리 제작을 위해 만나 서로 다른 삶과 숨은 욕망을 마주하는 이야기를 그린 작품 '가능한 사랑'은 전도연이 해고 노동자 남편 호석(설경구)의 아내 미옥으로 열연을 펼쳐 전 세계 관객으로부터 호평을 받았다. 2007년 개봉한 '밀양' 이후 이창동 감독과 재회한 전도연은 해고와 파업 사건으로부터 가족이 후유증을 앓고 있지만 그 속에서 생계를 책임지며 자신의 신념을 지켜가는 미옥 그 자체로 '가능한 사랑'의 시간을 지배했다. 1992년 데뷔 이후 34년간 변신과 도전을 거듭한 전도연은 '가능한 사랑'을 통해 다시금 한계 없는 연기 스펙트럼을 입증했다. 제18회 청룡에서 '접속'으로 신인여우상을, 제20회 청룡에서 '내 마음의 풍금'으로 여우주연상을, 제28회 청룡에서 '밀양'으로 여우주연상을 수상한데 이어 19년 만에 세 번째 청룡 여우주연상에 도전해 눈길을 끈다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com