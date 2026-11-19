김우석. 사진제공=에일리언

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[스포츠조선 정빛 기자] 차갑고 냉혹한 수술실의 공기를 녹이던 병원 공식 '햇살캐'는 실은 누구보다 깊은 상처를 품은 얼굴이었다. 밝음과 어둠, 순수함과 트라우마의 상반된 얼굴을 오간 배우 김우석이 자신의 '인생작'을 만났다.

지난 14일 종영한 SBS 금토드라마 '닥터X : 하얀 마피아의 시대'(이하 '닥터X')는 실패도 타협도 모르는 천재적인 수술 실력으로 거대한 부조리를 깨부수는 '수술방의 미친 개' 계수정(김지원)의 활약을 그린 메디컬 드라마다. 극 중 김우석은 구서대병원의 신입 인턴 의사 박태경 역을 맡았다.

'닥터X'는 첫 방송부터 11.4%(닐슨코리아 전국 기준)의 두 자릿수 시청률로 출발해 자체 최고 19.5%까지 치솟았고, 최종회 역시 15.2%를 기록하며 전 회차 두 자릿수 시청률로 종영했다.

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김우석은 "재미있게 촬영했는데 기분 좋게 끝나서 다행인 것 같다. 행복하게 촬영한 작품을 잘 마무리해서 감사하다. (시청률이) 그렇게까지 잘 나올 줄 몰랐다. 촬영하면서도 행복하게 했던 작품이라 시청률을 떠나 즐거운 기억으로 남는다. 시청률도 잘 나와서 기분이 좋았다"고 종영 소감을 밝혔다.

김우석. 사진제공=에일리언

박태경은 해맑고 긍정적인 신입 인턴으로 극에 활력을 불어넣다가도, 후반부 어린 시절 자신에게 피해를 입힌 환자 김승효(전국환)를 마주하며 감춰왔던 트라우마를 드러낸다.

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김우석은 "처음에는 밝은 캐릭터로 보였는데, 깊은 과거사가 풀리면서 무거운 내용이 들어가 있었던 것 같다. 그런 차이를 보여주고 싶었다"며 "밝은 이미지는 다른 전작에서도 보여줬는데, 상처가 있는 인물은 처음이라 그런 부분을 잘 표현하고 싶었다"고 설명했다.

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특히 캐릭터의 밝기를 두고 고민이 많았다. 김우석은 "감독님과 이야기했을 때 이렇게 밝게 연기해도 괜찮을까 싶었다. 그런데 제가 생각한 태경이는 과거에 상처가 있었기 때문에 오히려 더 밝은 모습을 보여야 하는 인물이었다"고 설명했다.

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이어 "감독님도 '너는 병원 안에 있는 인물이라는 것을 신경 쓰지 말고 너대로 밝게 나가라'고 해주셨다"며 "그 말을 믿고 제 원래 성격보다도 더 태경이스럽게 밝게 연기했다"고 말했다.

그러나 후반부 태경이 김승효의 얼굴을 베개로 누르는 장면에서는 밝은 얼굴 뒤에 감춰진 상처가 드러났다. 김우석은 "상처가 있는 사람도 밝은 모습을 보일 수 있다고 생각했다. 물론 사람마다 다르겠지만, 제가 느낀 태경이는 어떻게든 승효를 해치고 싶었던 것 같다"고 말했다.

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이어 "자세히 보시면 산소호흡기가 있는 채로 베개를 누른다. 그게 태경이인 것 같다"며 "그런 마음은 있지만 막상 그 상황에 처했을 때 이 사람을 죽이려고 한 것은 아니다. 충동적인 행동이 나온 것이지, 진짜로 무언가를 할 수는 없는 인물이라고 생각했다"고 설명했다.

작품 속 인물의 상처와 행동을 해석하는 데 집중했던 김우석은 5·18 민주화운동을 소재로 다룬 회차에 대해서도 캐릭터 시선에서 접근했다고. 극 중 1980년 광주에서 총상을 입은 뒤 40년 넘게 머리에 총알이 박힌 채 살아온 오상범(하성광) 사연을 두고, 일부 시청자가 국회에 방영 중단을 요구하는 청원을 올리는 등 논란이 일었다.

이와 관련 김우석은 "그런 부분에 대해서는 자세하게 알지 못해서 죄송하다"며 " 5·18이라는 배경보다 그 상황에 있었던 환자를 보면서, 이 환자를 어떻게 바라볼 것이고 구해낼 수 있을지를 생각했다"고 말했다.

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이어 "대본을 읽었을 때도 배경보다는 태경이가 이런 환자를 만났을 때 어떤 행동을 했을까라는 생각만 가졌던 것 같다"며 "이 사람을 어떻게든 도와주고 싶고, 살리고 싶다는 생각만 가지고 연기했다"고 설명했다.

김우석. 사진제공=에일리언

'계쌤 바라기'로 호흡을 맞춘 김지원을 향해서는 존경과 팬심을 숨기지 않았다. 김우석은 "'도시남녀의 사랑법', '눈물의 여왕' 등 지원 누나가 출연한 드라마를 거의 다 챙겨봤다. 몇 번이고 다시 본 작품이다"라며 "그 드라마의 주인공을 실제로 만나니 처음에는 말을 걸기가 어려웠다. 괜히 말을 걸었다가 누나에게 피해가 가는 게 아닐까 싶었다"고 고백했다.

실제로 김지원과는 두 살 차이에 불과하지만, 처음에는 누나라는 호칭조차 쉽게 꺼내지 못했다고. "TV에서만 봐왔던 분이라 처음에는 '선배님, 식사하셨습니까'라고 말씀드리곤 했다. 제가 쭈뼛쭈뼛하는 게 누나 눈에도 보였던 것 같다.(웃음)"

하지만 김지원이 먼저 다가오면서 두 사람 사이의 거리도 가까워졌다. 김우석은 "누나가 먼저 편하게 하라고 해주셨다. '나도 너랑 똑같은 사람이야'라는 느낌으로 대해주셨다"며 "저도 용기를 내서 친해져야겠다고 생각했다. 그래야 태경이처럼 수정 선생님을 잘 따를 수 있으니까"라고 설명했다.

그러면서 "처음에는 '눈물의 여왕' 김지원이었는데, 끝으로 갈수록 옆 동네 사는 김지원 누나처럼 느껴졌다. 장난도 치게 됐다"고 덧붙였다.

김우석은 "제가 지금까지 연기하면서 본 가장 완벽한 사람인 것 같다. 정말 좋은 사람이라서 꼭 다시 작품에서 만나고 싶다"며 "연기도 너무 잘하는데 어떻게 이렇게 많은 사람을 웃으면서 챙길 수 있을까 싶었다. 한 분 한 분 인사드리는 것을 떠나, 이 현장이 행복했으면 하는 마음이 느껴졌다"고 감탄했다.

김우석. 사진제공=에일리언

이번 작품은 김우석에게 '멜로망스 김민석 친동생'이라는 수식어를 넘어 '배우 김우석'이라는 이름을 각인시킨 전환점이기도 하다. 다만 김우석에게 형의 동생이라는 수식어는 벗어나야 할 꼬리표가 아니었다.

김우석은 "기분은 좋았다. 형이지만 가장 존경하는 사람 중 한 명이기도 하다"며 "'김민석 동생 김우석'이라는 말을 꼬리표라고 생각하지 않았다. 이렇게 불릴 수 있는 형이 있고, 저도 차근차근 해나가는 것만으로 감사했다"고 밝혔다.

이어 "꼬리표가 떼어진 채 배우 김우석으로 불리는 것에도 새로운 감사함이 있더라"며 "김민석의 동생이어도 좋지만, 배우 김우석으로서 저희 형에게도 도움이 됐으면 한다"고 말했다.

형 김민석 반응도 전했다. 김우석은 "형이 드라마를 보고 되게 웃었다. '야, 우석아. 네가 지원 님이랑…'이라고 하더라"며 "연기에 대해서는 더 정진하라고 했다. 형이 T 성향이다. '발전하고 있지만 너 아직 부족한 거 알지? 더 열심히 잘해라'라고 했다"고 웃었다.

올해 드라마와 영화, 뮤지컬을 모두 경험하며 개인적인 목표도 이뤘다. 김우석은 "정말 감사하고 행복한 한 해였다. 버킷리스트 중 하나가 1년에 드라마, 영화, 뮤지컬을 하나씩 하는 것이었는데, 올해 처음 이뤘다"며 "드디어 이뤘다는 생각이 들었다. 이 감사함을 잊지 않고 앞으로도 버킷리스트를 이룰 수 있는 한 해 한 해를 보내고 싶다"고 말했다.

앞으로 도전하고 싶은 장르와 캐릭터에 대해서는 "로맨틱 코미디도 해보고 싶고, 정말 못된 악인도 연기해보고 싶다"고 밝혔다.

"'닥터X'는 지금까지 출연한 작품 중 인생작이 아닐까 싶어요. 이렇게 큰 작품이라고 말해도 될지 모르겠지만, 이런 규모의 작품은 처음 해봤어요. 잊지 못할 것 같아요! 감사하고 또 감사합니다."

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com