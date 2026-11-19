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[스포츠조선 조윤선 기자] 가수 혜은이가 이혼 후 어린 딸과 만나지 못했던 시절을 떠올리며 눈물을 흘렸다.

18일 MBN '속풀이쇼 동치미'는 '혜은이, 이혼 후 어린 딸의 질문에 오열한 사연은?'이라는 제목의 영상을 공개했다.

영상에서 혜은이는 "너무 힘든 일이 많고 힘든 일 속에서 살아왔다. 정말 파란만장한 삶을 살았다"며 자신의 이야기를 꺼냈다.

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혜은이는 "결혼해서 1년도 채 살지 못하고 이혼해야 하는 상황이 닥쳤다. 아이를 준다, 못 준다 하다가 결국 내가 소송했다"고 밝혔다.

딸을 데려오기 위해 양육 문제로 소송까지 벌였다는 그는 "상대측에서는 어린 딸에게 '엄마 못 봐', '엄마 만나면 혼난다'는 식으로 모질게 이야기했다"고 털어놨다.

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이어 "딸이 항상 나에게 '내가 몇 살이 되면 혼자 버스를 탈 수 있느냐'고 물었다"며 "왜 그런 질문을 하느냐고 되물었더니 '그렇게 되면 엄마를 보러 갈 수 있다'고 하더라"고 전했다.

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엄마를 만나기 위해 혼자 버스를 탈 수 있는 나이부터 궁금해했던 어린 딸의 마음이 안타까움을 자아냈다.

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또 혜은이는 "낮에 만났다가 헤어질 때면 딸이 '엄마, 먼저 가. 나는 엄마 가는 거 보고 갈게'라고 했다"며 울컥했다.

혜은이는 "낮에 만났다가 헤어질 때는 딸이 '엄마, 먼저 가. 나는 엄마 가는 거 보고 갈게'라고 했다"며 울컥했다.

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이를 들은 김용만은 "보통은 아이가 먼저 가고 엄마가 바라보는데 거꾸로 됐다"며 안타까워했다. 혜은이는 홀로 남아 자신이 떠나는 모습을 바라봤을 어린 딸을 떠올리며 눈시울을 붉혔다.