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[스포츠조선 김소희 기자] 래퍼 양홍원이 불륜 의혹으로 논란에 휩싸인 가운데, 의미심장한 SNS 게시물과 신곡 가사가 다시금 주목받고 있다.

18일 양홍원은 자신의 계정에 "양대표 출근하신다. 이 시XX들아"라는 글과 함께 짧은 영상을 게재했다.

공개된 영상 속 양홍원은 자신의 외제차를 타고 어딘가로 이동하고 있는 모습이다. 특히 그는 운전대를 잡은 채 담배를 피우는 등 거침없는 일상을 공개해 눈길을 끌었다.

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양홍원은 전날인 17일에도 "가족 잃은 기분 아무도 모를 거야"라는 의미심장한 글을 남겨 이목을 집중시켰다. 해당 게시물에는 자신의 신곡 '에덴메이트(EDENMATE+)'를 홍보하는 내용도 담겼다.

특히 함께 공개된 신곡 가사 역시 눈길을 끌었다. 해당 곡에는 '잠이 오지를 않네 잠에 들 마음이 없어서/ 뭐 하지 다들 이 밤에 묻기 싫어 내가 먼저는/ 이제 혼자서 가야 돼, 꿈에서도 알고 있던 거/ 다시 삼 일째 밤에 이제 나 하루를 살아야 돼', '미인 셋 실수 넷 인연들 그냥 버려야지/ 보고 싶어도 참아 죽지 말고 너도 살아야지' 등의 가사가 담겼다.

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가족을 잃은 듯한 상실감과 외로움을 연상케 하는 가사에 누리꾼들의 관심도 이어졌다. 최근 불륜 의혹으로 논란이 불거진 상황에서 양홍원이 남긴 심경글과 신곡 가사가 공개되면서 더욱 다양한 해석을 낳고 있다. 다만 해당 가사가 현재 상황을 직접적으로 언급한 것인지는 확인되지 않았다.

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앞서 양홍원은 지난달 18일 모델 출신 원현주와 결혼식을 올렸다. 두 사람은 8년간의 열애 끝에 부부의 연을 맺었으며, 2024년 딸을 품에 안은 사실도 알려져 많은 축하를 받았다. 특히 최근에는 유튜브 채널을 통해 딸을 키우는 일상을 공개하며 대중과 소통해왔다.

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그러나 결혼식 5일 만에 불륜 의혹이 불거지면서 파장이 일었다. 폭로자는 양홍원이 과거 다른 여성과 모텔에 동행했다고 주장했다. 이에 소속사 측은 양홍원이 모텔에 간 사실은 인정하면서도 애정 행위는 없었다고 해명했다.

이후 양홍원과 해당 여성은 폭로자를 각각 공갈, 스토킹처벌법 위반 및 허위 사실 적시에 의한 명예훼손 혐의로 고소한 것으로 알려졌다. 의혹을 둘러싼 당사자들의 입장이 엇갈리면서 논란은 법적 공방으로까지 번진 상황이다.

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여기에 아내 원현주의 SNS 변화도 관심을 모았다. 원현주는 자신의 SNS에 게재했던 양홍원과 딸의 사진을 모두 삭제하고 양홍원의 계정을 언팔로우했다. 양홍원 역시 원현주와 관련된 사진을 모두 삭제한 상태다.