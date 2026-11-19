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[스포츠조선 김소희 기자] 고(故) 배우 최진실의 딸이자 인플루언서 최준희가 남편과의 유쾌한 신혼 일상을 공개해 웃음을 안겼다.

18일 최준희는 자신의 SNS에 "노인 공경 차원에서 새치 염색 해드렸어요.. 남편 유지보수 중입니다"라는 글과 함께 짧은 영상을 게재했다.

공개된 영상 속 최준희의 남편은 머리에 염색약을 바른 채 상의를 탈의하고 설거지에 한창인 모습이다. 최준희는 설거지하는 남편의 모습을 여유롭게 바라보며 "11살 연하랑 결혼했으면 설거지는 기본 옵션이죠"라고 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.

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최준희는 평소에도 피부과 방문부터 코 수술, 다이어트, 헤어숍 정착, 옷 스타일링 변화까지 남편의 외적인 부분을 직접 챙겨왔다고 밝혔다. 지난 10월에도 "우리 서방 제일 잘 시킨 것.. 1. 같이 피부과 데리고 가기 2. 코 수술 시키기 3. 살 빼버리기 4. 헤어숍 정착시키기 5. 옷 스타일링 바꿔주기. 내 멋대로 아바타 꾸미기"라며 코성형 전후 사진을 공개해 화제를 모았다. 이번에도 '남편 유지보수'라는 재치 있는 표현으로 일상을 공유하며 신혼부부다운 알콩달콩한 분위기를 자아냈다.

한편 최준희는 2003년생으로 고 최진실과 고(故) 전 야구선수 조성민의 딸이다. 지난 5월 11세 연상의 비연예인과 결혼해 많은 축하를 받았으며, SNS를 통해 결혼 생활과 일상을 공개하며 대중과 소통하고 있다.