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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 장나라가 남편과의 유쾌하고 달콤한 결혼생활을 공개해 웃음을 안겼다.

18일 KBS 2TV '신상출시 편스토랑' 측은 "남편 위해 도시락 싸는 장나라 5년 차 나라 부부, 둘만의 은밀한 비밀은?!"이라는 제목의 선공개 영상을 공개했다. 영상에는 배우 지승현과 장나라가 출연해 각자의 결혼생활에 관한 다양한 이야기를 나누는 모습이 담겼다.

이날 지승현은 장나라에게 "집에서 요리 좀 하냐"고 물었다. 이에 장나라는 "그렇다. 원래는 아예 안 했는데 결혼 이후에는 집에서 밥하고 남편 도시락도 한다"며 달라진 일상을 공개했다. 이어 "원래 아예 못 하는데 엄마가 잘한다. 먹던 맛이 있으니까 비슷하게 맞추기는 한다"고 덧붙였다.

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결혼 후 남편을 위해 요리까지 하게 됐다는 장나라는 남편과 단둘이 있을 때면 평소 자신의 모습과는 전혀 다른 행동을 하게 된다고 털어놨다.

장나라는 "결혼한 지 4년 됐다. 재미나게 사는 것 같다. 아주 초딩스럽고 유치하다"면서 "내가 말을 많이 하고 춤추는 걸 좋아하는 스타일이 아닌데 남편이랑 둘이 있으면 별걸 다 하게 된다"고 밝혔다.

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특히 장나라는 남편과 둘만 있을 때의 모습을 다른 사람들에게 들키고 싶지 않다고 밝혀 웃음을 자아냈다. 그는 "밖에서는 둘이 점잖은 척한다. 우리는 '우리 이 모습을 이 집안에서 끝내야 된다'며 누구에게도 들켜서는 안 된다"고 말해 궁금증을 자극했다.

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이를 듣던 지승현은 "어떻게 보면 쇼윈도 부부냐"고 장난스럽게 물었다. 그러자 장나라는 망설임 없이 "그렇다"고 답해 현장을 웃음바다로 만들었다. 밖에서는 점잖은 부부처럼 행동하지만 집에서는 누구보다 유치하고 장난기 넘치는 반전 일상을 보내고 있었던 것.

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장나라는 촬영감독인 남편과의 직업적 공통점도 언급했다. 그는 "일할 때 스케줄을 직종이 다르면 설명해야 하지 않냐. 근데 서로 설명 안 해도 서로가 얼마나 수고하고 있는지 알 수 있어서 좋다"고 말했다. 이에 지승현이 "천생연분"이라고 감탄하자 장나라는 "맞다. 유치뽕짝"이라고 재치 있게 받아쳐 또 한 번 웃음을 안겼다.

장나라의 사랑 이야기는 오늘(19일) 목요일 저녁 8시 30분 방송되는 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'에서 만나볼 수 있다.

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한편 장나라는 2022년 6살 연하의 촬영감독 정하철과 결혼했다. 결혼 이후에도 활발한 연기 활동을 이어가고 있으며, 방송을 통해 남편과의 소소하고 유쾌한 일상을 공개해 화제를 모으고 있다.