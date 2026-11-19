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[스포츠조선 조윤선 기자] 서인영이 뇌졸중으로 투병하던 어머니를 받아주는 병원을 찾지 못해 무릎까지 꿇었던 아픈 기억을 떠올렸다.

18일 유튜브 채널 '개과천선 서인영'에는 '원조 신상녀 서인영에게 한도 없는 카드를 주면 얼마나 쓸까?'라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 서인영은 제작진으로부터 한도 없는 카드를 받아 명품 쇼핑에 나섰다. 3시간 안에 1,000만 원 이상 결제하지 못하면 구매 금액 전부를 자신의 카드로 부담해야 한다는 조건이었다.

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과거 즐겨 찾았던 명품 매장을 돌며 쇼핑한 서인영은 약 27분 만에 약 2,800만 원을 결제했다. 그러나 이내 "왜 이렇게 죄책감이 들지. 마음속에서 두 사람이 막 싸우는 것 같다"고 복잡한 심경을 드러냈다.

이어 "쇼핑한 것을 바꾸고 싶다. 그냥 기부하는 게 좋을 것 같다"며 "환불하면 매장에도 민폐니까 내가 쓴 만큼 돈을 기부하겠다"고 밝혔다.

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서인영은 "예전에도 소아암 환자 두 명을 살리는 데 도움을 준 적이 있다. 당시에는 바자회를 통해 기부했는데 내 돈으로 직접 해본 적은 없다"고 말했다.

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서인영은 병원에 기부하고 싶은 이유를 설명하며 세상을 떠난 어머니를 떠올렸다. 그는 "병원에 가서 우리 엄마를 받아달라고 무릎을 꿇은 적이 있다. 그런데 나가라고 했다"고 털어놨다.

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당시 뇌졸중을 앓던 어머니의 상태가 악화돼 받아주는 병원을 찾기 어려웠다고. 서인영은 "엄마는 남양주의 호스피스에 계셨다. 그곳에는 거의 죽어가는 사람들밖에 없었다"고 말했다.

이어 "그래서 도움을 많이 주자고 생각했다. 내가 환자를 살리는 데 도움이 되면 너무 뿌듯하다"며 "우리 엄마도 그렇게 살았으면 좋았을 텐데"라고 안타까워했다.

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그러면서 "아픈 사람들이 정말 힘들겠다는 생각이 들어서 그들을 도와주고 싶다. 내 마음은 그렇다"며 진심을 드러냈다.

일주일 뒤 신촌 세브란스병원을 찾은 서인영은 기부금 전달식에서 "엄마가 4년 전 뇌졸중으로 하늘나라에 가셨다. 뇌질환은 한순간에 이별하게 되는 무서운 질환인데 아이들은 얼마나 힘들까라는 생각이 들었다"고 말했다.

그는 "과거 소아암 환자를 도운 적이 있는데 나로 인해 두 아이가 살았다는 이야기를 들었을 때 정말 뿌듯하고 좋았다"며 "이번 기부가 엄마에게 마지막으로 효도하는 길이 아닐까 생각한다. 정말 사람이 살 수만 있다면 좋겠다"고 전했다.