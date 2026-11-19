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[스포츠조선 조윤선 기자] 가수 강수지가 한동안 활동이 뜸했던 가운데 오랜만에 모습을 드러냈다.

배우 하희라는 18일 "감사합니다...!!! 소중한 사람들... 내 모든 사랑을 담아"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

사진에는 연극 '러브레터'에 출연 중인 하희라와 최수종 부부를 응원하기 위해 공연장을 찾은 지인들의 모습이 담겼다. 강수지를 비롯해 하희라가 가르치는 숭의여자대학교 연기예술과 학생들도 함께했다.

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특히 오랜만에 외부에서 포착된 강수지의 근황이 눈길을 끌었다. 모자를 눌러쓴 편안한 차림의 강수지는 여전히 소녀 같은 미소와 청순하고 단아한 분위기를 자랑했다.

강수지가 운영하는 유튜브 채널 '강수지tv 살며 사랑하며 배우며'는 지난 6월 공개한 영상을 끝으로 5개월 넘게 업로드가 멈춘 상태다. SNS에도 지난 9월 이후 별다른 게시물을 올리지 않고 있다.

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이에 한동안 소식을 접하지 못했던 팬들에게 강수지의 밝은 근황이 반가움을 안겼다.

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한편 강수지는 2001년 치과의사와 결혼해 딸 한 명을 품에 안았으나 2006년 이혼했다. 이후 2018년 개그맨 김국진과 재혼했다.