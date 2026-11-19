Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정안지 기자]배우 황석정이 강박증과 우울증으로 힘들었던 시간을 고백하며 반려견을 향한 각별한 애정을 드러냈다.

18일 방송된 TV CHOSUN '자랑할 개'에서는 황석정이 반려견 훔과 함께 출연해 특별한 일상을 공개했다.

이날 황석정은 스위스 화이트 셰퍼드인 반려견 훔과 함께 등장했다.

Advertisement

그는 "내가 강박증도 있고 우울증이 심해서 아무것도 못 하겠는 거더라"면서 힘들었던 시간을 토로했다. 이어 "훔이만 있으면 아무리 안 좋은 일이 있어도 모든 게 정리되는 듯한 느낌이다. 가만히 있기만 해도 위안이 된다"라며 반려견을 향한 애정을 드러냈다.

황석정은 "같이 물놀이 가고 산책하면 하루 종일 행복해한다"라면서 "훔이 늘 행복해하고 늘 웃고 있으니까 그 모습을 보는 게 치유가 된다"라며 훔에게 받은 위로를 전했다. 그러면서 황석정은 "나의 은인이다. 은견"이라고 덧붙이며 반려견과 함께하는 일상이 자신에게 얼마나 큰 힘과 위로가 되는지 전해 뭉클함을 안겼다.

Advertisement

anjee85@sportschosun.com