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[스포츠조선 정안지 기자]방송인 서동주가 반려견이 영어와 한국어, 2개 국어를 알아듣는다고 자랑했다.

18일 방송된 TV CHOSUN '자랑할 개'에서는 서동주가 반려견 레아와 함께 출연했다.

이날 서동주는 치와와 믹스견인 레아를 소개하며 "샌프란시스코에 살 때 입양했다. 미국 LA 길거리에서 태어났다. 유기견 보호소에서 새끼 때 데려왔다"라고 설명했다.

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이어 "미국 유학파다"라고 소개한 서동주는 반려견을 향해 'sit'(앉아)라고 말하자 바로 자리에 앉아 눈길을 끌었다.

그는 "샌프란시스코에 살 때 하루 비용이 10만 원인 강아지 유치원에 보냈다. 아무나 갈 수 없고 인터뷰를 세 번이나 해야 한다"라면서 "많은 수업도 듣고 예절 교육도 받고, 지금까지 예의 바른 아이고 컸다"라고 자랑했다.

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특히 서동주는 반려견이 2개 국어를 한다면서 "처음에 미국 살다 왔을 때는 영어만 할 줄 알았다. 한국 분들이 '앉아', '손'하면 갸우뚱하면서 못 알아 들었는데 이제는 배워서 한국말로 해도 알아듣고 영어로 해도 알아듣는다"라고 말했다.

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이에 2개 국어 검증을 시작, 서동주는 'shake'라면서 반려견의 손을 잡고 흔들었다. 이를 지켜보던 MC들은 "동주 씨가 흔든 거 같다"라고 지적했다.

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이어 서동주는 'nose(코)'라면서 손짓하자, 다른 출연자들은 영어가 아닌 손짓에 반응한다며 의심해 웃음을 안겼다.

anjee85@sportschosun.com