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[스포츠조선 김수현기자] 배우 겸 벤처기업 대표 구혜선이 직접 개발한 헤어롤로 혁신특허 기술 대상을 수상하며 발명가이자 사업가로서의 입지를 굳혔다.

19일 구혜선은 "사십 대가 된 지금, 이제부터 시작이라는 용기를 주시고 응원해 주시는 많은 분들께 진심으로 감사드린다"며 "'상품'임에도 불구하고 '예술작품'이자 '발명품'으로 인정해 주시고 기사를 작성해 주시는 기자님들께도 감사드린다. 성숙하고 더욱 겸손하겠다"고 소감을 전했다.

최근 구혜선은 "펼치는 헤어롤 '쿠롤'이 2026 혁신특허 기술대상을 수상했다. 낮은 자세로 열심히 일하겠다. 필승!"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

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구혜선은 '2026 혁신특허 기술대상' 상패를 들고 인증 사진을 남겼으며, 상패에는 생활·디자인 부문 수상자로 '스튜디오 구혜선'이 명시돼 눈길을 끌었다.

구혜선은 평소 사용하던 헤어롤의 보관과 휴대가 불편하다는 점에 착안해 펼치는 형태의 헤어롤 '쿠롤'을 직접 고안했다. 일상 속 작은 불편을 아이디어로 연결해 특허까지 취득한 그는 현재 벤처기업 '스튜디오 구혜선'의 대표로 활동하며 제품 개발과 사업 확장에 매진하고 있다.

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재활용이 가능한 친환경 소재를 적용한 '쿠롤'은 특허 취득에 이어 면세점 입점까지 성사시키며 업계의 주목을 받았다. 다만 개당 1만 3000원이라는 가격을 두고 일각에서는 일반 헤어롤에 비해 가격대가 다소 높다는 반응이 나오기도 했다.

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이와 관련해 구혜선은 지난 7월 18일 방송된 MBN '김주하의 데이앤나잇'에 출연해 "제품 가격이 좀 있는 편이지만 공장식 가공이 어렵다. 모두 수작업으로 제작하고 4차 가공까지 거쳐야 한다"며 수제 공정과 까다로운 가공 과정이 가격에 반영된 이유를 직접 설명한 바 있다.

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이러한 진정성과 차별화된 아이디어를 앞세운 '쿠롤'은 온라인 판매 완판을 기록한 데 이어 누적 판매량 3만 개를 돌파하는 등 실질적인 사업 성과로 이어지고 있다. 연이은 완판 행진과 면세점 입점, 이번 기술대상 수상까지 더해지며 40대에 새로운 전성기를 맞은 구혜선의 행보에 기대가 쏠린다.

한편 구혜선은 2016년 배우 안재현과과 결혼했으나, 2020년 이혼 소송과 반소를 거쳐 가정을 정리한 바 있다.