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[스포츠조선 김수현기자] KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다' 심형탁 아들 하루의 120년 전통 외가 시찰기와 다섯 식구가 함께한 KCM 가족의 뭉클한 허니문이 안방극장에 깊은 여운을 남겼다.

지난 18일(수) 방송된 '슈퍼맨이 돌아왔다'(연출 김영민, 이하 '슈돌') 644회는 '자 이제 떠나요 행복으로' 편으로, 엄마의 고향 일본에서 외할아버지와 행복한 추억을 쌓은 하루의 모습과 다섯 식구가 함께 허니문 여행을 즐기는 KCM 가족의 모습이 담겨 훈훈한 미소를 안겼다.

심형탁의 아들 하루는 엄마 사야의 고향인 일본 야마나시에서 외할아버지와 특별한 추억을 쌓았다. 외할아버지는 손자 하루를 위해 일일 투어 가이드로 변신해 엄마 사야의 추억이 깃든 장소 곳곳을 안내했다.

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120년 전통을 자랑하는 외할아버지의 면 공장을 방문한 하루는 시찰을 나온 '후계자 포스'를 내뿜어 귀여움을 폭발시켰다. 특히 하루는 갓 뽑은 면 앞에서 바로 입맛을 다시며 '면수저' 다운 면사랑을 보여 웃음을 유발했다. 할아버지가 직접 면으로 요리를 만들어주자 하루는 앙증맞은 고사리손으로 냄비 받침을 놓고 수저까지 척척 세팅해 기특함을 자아냈다. 이어 하루는 진공청소기급 면치기로 외할아버지가 만든 요리를 싹쓸이해 외할아버지를 뿌듯하게 만들었다.

또한 하루는 엄마의 입맛을 쏙 빼닮은 '미식가 포스'를 드러냈다. 외가 식구들의 단골 식당에서 가장 비싼 고기를 콕 집어 고르는 남다른 안목을 뽐낸 하루는 양손 고기 먹방으로 미식가 모드에 시동을 걸었다. 이어 아빠 심형탁이 "난 못 먹겠어"라고 고백한 우설(소의 혀)까지 거침없이 섭렵한 후 "우와! 맛있어"를 연신 외쳐 귀여움을 자아냈다. 그릇에 코를 박을 기세로 우설 먹방에 몰입한 하루의 모습이 광대를 들썩이게 했다. 외할아버지는 "사야도 우설을 제일 좋아해"라고 엄마와 붕어빵처럼 닮은 하루의 입맛에 미소를 지어 훈훈함을 안겼다.

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무엇보다 하루의 일본 나들이는 엄마의 추억을 따라 새로운 추억을 쌓는 시간이라 더욱 뜻 깊었다. 하루는 엄마와 아빠의 데이트 장소였던 미술관을 둘러보고, 엄마가 어린 시절 뛰어 놀던 공원에서 외할아버지와 즐거운 시간을 보냈다. 특히 소원을 비는 분수 앞에서 외할아버지는 "하루가 건강히 자라게 해주세요"라며 손자의 건강과 행복을 기원해 뭉클함을 자아냈다. 엄마의 어린 시절이 깃든 곳에서 엄마를 꼭 닮은 하루가 소중한 추억을 만들어가는 모습이 감동을 선사했다.

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그런가 하면, KCM 가족은 다섯 식구가 함께한 허니문 여행에서 꿈 같은 행복을 만끽했다. 서연은 워터파크에서 "너무 재밌어!"라며 물 만난 돌고래처럼 흥을 폭발시켰고, KCM은 "서연이가 웃는 모습을 보니 행복했다"라고 밝힌 후 "체력은 별개"라며 행복한 체력 방전을 고백해 웃음을 선사했다. '파워테토걸' 서연의 매력은 해외에서 첫 외국인 친구 만들기 도전에서도 빛났다. 서연은 말이 잘 통하지 않는 낯선 상황에서도 "마이 네임 이즈 서연"이라며 용기 있게 자기소개에 나섰고 이내 적응을 마치고 외국인 선생님, 친구들과 소통하기 시작했다. 이 모습을 지켜본 KCM은 "말이 잘 안 통하는 상황에서도 소통을 하려는 모습이 감동적이다"라며 "굿잡 강서연!"을 외쳐 서연의 도전에 뿌듯함을 드러냈다

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KCM 가족의 허니문은 서로를 향한 진심 어린 고백으로 더욱 특별해졌다. 첫째 수연은 아빠가 공개된 후 "마음이 후련해졌어. 아빠가 자랑스러웠어"라며 솔직한 심경을 전했고, 일을 시작하기로 한 엄마에게 "엄마가 일 시작하는 게 멋진 것 같아"라며 든든한 응원을 보냈다. 엄마 방예원은 늘 든든한 지원군이 되어주는 첫째 딸의 응원에 "엄마가 더 열심히 해야겠다. 엄마, 아빠가 더 잘할게"라고 다짐했다.

특히 여행 말미에 KCM 가족은 각자의 소원 자물쇠에 가족의 행복과 건강을 기원하는 마음을 적어 넣으며 서로를 향한 애정을 확인했다. 서연 역시 "나는 엄마, 아빠가 제일 좋아"라며 부모님을 향한 사랑을 드러내 미소를 자아냈다. KCM은 "다섯이 함께해 꿈 같은 여행"이라며 가족과 함께한 시간의 소중함을 전했다. KCM과 아내, 첫째 수연까지 소원 자물쇠에 적어 넣은 각자의 바람이 결국 가족의 행복과 건강으로 모인 가운데, 15년 차 부부의 허니문은 세 아이와 함께여서 더욱 뜻깊은 여행으로 마침표를 찍었다.

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KBS 2TV '슈퍼맨이 돌아왔다'는 매주 수요일 오후 8시 30분에 방송된다.